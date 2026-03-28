Τόλμη και Γοητεία: Πώς είναι Μπρουκ-Ριτζ-Καρολάιν 39 χρόνια μετά και ποιοι παίζουν μέχρι σήμερα

Αν και πλέον δεν παίζεται στην Ελλάδα, η θρυλική σαπουνόπερα «Τόλμη και Γοητεία» συνεχίζεται ακάθεκτη στις ΗΠΑ και μάλιστα, την περασμένη Δευτέρα 23 Μαρτίου έκλεισε 39 χρόνια στον αέρα με το CBS να έχει ανανεώσει ήδη από πέρσι τη σειρά μέχρι και το 2028.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς είχε προβληθεί στην Αμερική στις 23 Μαρτίου 1987 και σήμερα, 39 χρόνια μετά, μετράει πλέον περισσότερα από 9.000 επεισόδια, είναι δεύτερη σε τηλεθέαση στις ΗΠΑ, ενώ παίζεται σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο και υπολογίζεται ότι καθημερινά την παρακολουθούν περίπου 35 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Στην Ελλάδα η Τόλμη και Γοητεία ξεκίνησε να προβάλλεται τον Νοέμβριο του 1988 από την ΕΡΤ1 με την κόντρα μεταξύ των οίκων μόδας Φόρεστερ και Σπέκτρα, αλλά και το ερωτικό τρίγωνο Ριτζ - Καρολάιν - Μπρουκ να κερδίζουν αμέσως το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο σταματούσε ό,τι έκανε για μισή ώρα κάθε μεσημέρι στις 14.30 για να δει τι θα γίνει στη συνέχεια.

Η τηλεθέαση χτυπούσε καθημερινά κόκκινο και όταν το καλοκαίρι του 1989 ο Ριτζ (Ρον Μος) και η Καρολάιν (Τζοάννα Τζόνσον) επισκέφτηκαν τη χώρα μας, έγινε κυριολεκτικά πανικός από τις θαυμάστριες και τους θαυμαστές των δύο ηθοποιών.

Για τους φαν της σειράς - εντός και εκτός Ελλάδας - Ριτζ και Καρολάιν ήταν το τέλειο ζευγάρι, αλλά ανάμεσά τους μπήκε η Μπρουκ (Κάθριν Κέλυ Λανγκ) και εκεί άρχισε να περιπλέκεται το πράγμα.

Καρολάιν-Ριτζ-Μπρουκ: Το πρώτο ερωτικό τρίγωνο της «Τόλμης»

Από τους τρεις τους η σήμερα 64χρονη Κάθριν Κέλι Λανγκ (Katherine Kelly Lang) είναι και η μόνη που παίζει μέχρι και σήμερα στη σειρά, με την ηθοποιό να είναι εξίσου εντυπωσιακή και να έχει ξεκαθαρίσει σε κατά καιρούς δηλώσεις της πως δεν σκοπεύει να πάει πουθενά.

Μάλιστα, οι σεναριογράφοι φροντίζουν κατά διαστήματα να μην είναι η Μπρουκ το επίκεντρο της προσοχής, ώστε η ηθοποιός να παίρνει ανάσες και να ασχολείται και με άλλα πράγματα που μπορεί να θέλει.

Ο σήμερα 74χρονος Ρον Μος (Ronn Moss), ο οποίος είχε «κάψει» καρδιές στα late '80s και στα '90s, αποχώρησε από τη σειρά το 2012 ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο που τον έκανε να αλλάξει φιλοσοφία ζωής, ενώ την απόφασή του διευκόλυνε το γεγονός ότι εκείνη τη χρονιά έληγε το συμβόλαιό του και στις διαπραγματεύσεις με τους παραγωγούς δεν τα έβρισκαν.

Μετά την αποχώρησή του από την Τόλμη και Γοητεία, ασχολήθηκε και πάλι με τη μουσική, κάτι που είχε κάνει και πριν τα χρόνια του στη σειρά, ενώ έχει ασχοληθεί και με τη σκηνοθεσία.

Από την άλλη, η Τζοάνα Τζόνσον (Joanna Johnson) έφυγε πολύ νωρίς από τη σειρά και το 1990 με την Καρολάιν να πεθαίνει από λευχαιμία σε μια ιστορία που θύμιζε την ταινία των '70s, Love Story και είχε συγκινήσει τους φαν της σειράς με πολλούς να τη θεωρούν την καλύτερη ιστορία στα χρονικά της σειράς.

Δύο χρόνια αργότερα η Τζόνσον επέστρεψε ως η άγνωστη δίδυμη αδερφή, Κάρεν, αλλά ο ρόλος δεν «τράβηξε» όσο η Καρολάιν με αποτέλεσμα να φύγει πάλι από τη σειρά.

Τα επόμενα χρόνια έκανε κατά καιρούς κάποια γκεστ μέχρι και το 2014 με το κοινό να ανακαλύπτει συνεχώς όλο και περισσότερα πράγματα για τον χαρακτήρα, χωρίς, όμως, να «παίζει» κάτι ερωτικό με τον Ριτζ, αφού αυτό το κεφάλαιο είχε κλείσει οριστικά.

Άλλωστε, το όνειρο της σήμερα 64χρονης Τζόνσον ήταν να δουλεύει πίσω από τις κάμερες, ένα όνειρο που έκανε σιγά σιγά πραγματικότητα ήδη από το '90s και είναι ιδιαίτερα ενεργή μέχρι σήμερα αν και οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι μετρημένες στα δάκτυλα.

Ποιος είναι ο δεύτερος ηθοποιός που παίζει μέχρι και σήμερα

Εκτός από την Κάθριν Κέλι Λανγκ, ο μόνος ηθοποιός που παίζει στην Τόλμη και Γοητεία από το πρώτο της επεισόδιο μέχρι και σήμερα είναι ο 81χρονος πλέον Τζον Μακ Κουκ (John McCook), ο οποίος υποδύεται τον Έρικ Φόρεστερ.

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο TV Insider δεν έκρυψε πως ξενερώνει που βλέπει τον ρόλο του να μικραίνει τα τελευταία χρόνια λόγω ηλικίας, αλλά το «καταπίνει» αφού ξέρει ότι αυτή είναι η μοίρα των ηλικιωμένων ηθοποιών στις σαπουνόπερες, ωστόσο, δεν θέλει να δει τον Έρικ καταβεβλημένο.

Εύχεται δε να είναι ο ίδιος υγιής για να συνεχίσει να δουλεύει στη σειρά για την οποία δεν μπορεί να πιστέψει πως έχει κρατήσει τόσα πολλά χρόνια με επιτυχία και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του που μαζί με την Κάθριν Κέλι Λανγκ είναι εκεί όλα αυτά τα χρόνια.

Τόλμη και Γοητεία: Όλοι οι σταθμοί που έπαιξε η σειρά στην Ελλάδα

Μπορεί η ΕΡΤ να έφερε την Τόλμη και Γοητεία στην Ελλάδα, αλλά στα μέσα της δεκαετίας του '90, τα δικαιώματα προβολής πήρε ο ANT1, ο οποίος έπαιζε τη σειρά καθημερινά στις 14.30 μετά το μεσημεριανό δελτίο ειδίησεων.

Μετά από λίγα χρόνια η Τόλμη και Γοητεία μετακόμισε στον τότε ΣΚΑΪ και στη συνέχεια σε Star (το οποίο για μια περίοδο έπαιζε δύο επεισόδια ένα στις 14.30 και ένα αργότερα στις 16.30), Alter, Κανάλι 10, ΝΕΤ, ΕΤ3 και τέλος, Μακεδονία TV.

Αν και η ώρα προβολής της σειράς άλλαζε από ένα σημείο και μετά, η Τόλμη και γοητεία αποτελούσε μια σταθερή αξία της μεσημεριανής ζώνης στην ελληνική τηλεόραση με την ΕΤ3 να προβάλλει επίσης διπλά επεισόδια για μεγάλη περίοδο, ενώ το Μακεδονία TV τη δοκίμασε και στην prime time.

Λίγο μετά το 2015 η Τόλμη και Γοητεία σταμάτησε να προβάλλεται στη χώρα μας, αλλά είναι η μόνη αμερικανική σαπουνόπερα που «άντεξε» τόσα χρόνια, αφού όλες οι υπόλοιπες που προβλήθηκαν για μερικά χρόνια κυρίως κατά τη διάρκεια των ‘90s σταμάτησαν πολύ νωρίτερα και ούτε είχαν σημειώσει τέτοια επιτυχία.