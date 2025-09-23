Η υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου γίνεται σειρά από τον Κοκκινόπουλο: Η ξανθιά ηθοποιός που θα την υποδυθεί

Σειρά 8 επεισοδίων που θα αφορά την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία έχει καταδικαστεί για τις δολοφονίες των τριών κοριτσιών, ετοιμάζει ο Πάνος Κοκκινόπουλος του θρυλικού «Κόκκινος Κύκλος» και της «10ης Εντολής».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η σειρά έχει κατατεθεί και θα πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Προγράμματος της ΕΡΤ αλλά και το ΔΣ, κάτι που θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη, πάντως, η σειρά προς το παρόν βρίσκεται «στον πάγο», καθώς αποκλείεται να τη δούμε στο πρώτο μισό της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη, από τη μεριά της, υποστήριξε πως έχει σοβαρές αμφιβολίες για τον αν τελικά η σειρά θα καταφέρει να πάρει έγκριση, λόγω του γεγονότος πως οι παιδοκτονίες της Πάτρας είναι ακόμα πολύ «φρέσκες» στη συνείδηση του κοινού και παράλληλα τρέχουν δικαστικές εξελίξεις που αφορούν στην υπόθεση της Πισπιρίγκου.

Ποια θα την υποδυθεί

Πρωταγωνίστρια στον ρόλο της Ρούλας Πισπιρίγκου φαίνεται πως θα είναι η Λένα Παπαληγούρα. Η ίδια μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε πως «συζητάω κάτι πάρα πολύ έντονα» και πως «έχω πει πάρα πολλά όχι για να το περιμένω».