Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στη βραδινή ζώνη με ένα σόου έκπληξη: Ο πρώτος καλεσμένος

Η Ζέτα Μακρυπούλια έχει ταυτιστεί με τα βραδινά λαμπερά σόου στο παρελθόν. Ωστόσο οι δύο τελευταίες της απόπειρες δεν είχαν στεφθεί με επιτυχία. Το «Sunday Live» που παρουσίασε με το Νίκο Μουτσινά το 2018 διακόπηκε μόλις στον ένα μήνα προβολής του λόγω ιδιαίτερα χαμηλής τηλεθέασης ενώ το talent show «Τhe Final Four» που ακολούθησε την επόμενη σεζόν (19’ – 20’) με τη συμμετοχή μάλιστα του τότε συντρόφου της Μιχάλη Χατζηγιάννη στην κριτική επιτροπή δεν είχε ελκύσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Τώρα επιστρέφει με ένα φιλόδοξο πρότζεκτ το οποίο όπως όλα δείχνουν θα κεντρίσει την προσοχή των τηλεθεατών. Ο πιλότος του «Moments of your Life» με καλεσμένο τον Νίκο Μουρατίδη είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις μεταξύ των στελεχών του ΑΝΤ1 και της Foss Productions που θα έχει την παραγωγή.

Η προετοιμασία της εκπομπής γίνεται με εντατικούς ρυθμούς με στόχο τα δύο πρώτα επεισόδια της νέας βραδινής εκπομπής με προσωποκεντρικό χαρακτήρα που θα εστιάζει στη ζωή και την καριέρα ενός καλεσμένου να γυριστούν μέσα στο Νοέμβριο και να προβληθούν την εορταστική περίοδο.

Διαβάστε ακόμα: Είστε έτοιμοι για Mikay; Αυτά είναι τα ονόματα που ακούγονται για την ελληνική Eurovision

Ένας από τους δύο πρώτους καλεσμένους θα είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης. Οι δυο τους έχουν να συναντηθούν τηλεοπτικά πολλά χρόνια. Η Ζέτα θα ανταποδώσει την επίσκεψη με τη συμμετοχή της στο επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε». Στην πορεία θα μαγνητοσκοπηθούν και άλλες εκπομπές με πολλά πρόσωπα να έχουν πέσει στο τραπέζι.

Μεταξύ αυτών τόσο ο Νίκος Μουτσινάς επιστήθιος φίλος της παρουσιάστριας όσο και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που διατηρεί άριστη προσωπική σχέση με τη Ζέτα Μακρυπούλια.