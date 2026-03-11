Οι σαρωτικές αλλαγές στο Open και το «καυτό» παρασκήνιο των τελευταίων 24ωρων

Λίγα μόλις 24ωρα μετά την ανάληψη της διεύθυνσης προγράμματος στο OPEN, διαδεχόμενος την Ιζαμπέλα Σασλόγλου ο Θέμης Μάλλης προχώρησε σε σαρωτικές αλλαγές στο περιορισμένο ούτως η άλλως ψυχαγωγικό πρόγραμμα του καναλιού. Το «Real View» μετακομίζει στη θέση της εκπομπής του Θανάση Πάτρα ενώ το «Ώρα για ψυχαγωγία» γίνεται εβδομαδιαίο με τίτλο «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» και μετακομίζει με νέα πλέον μορφή στη βραδινή ζώνη της Κυριακής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως προηγήθηκαν επαφές του Θέμη Μάλλη με όλους τους παρουσιαστές και παρουσιάστριες της ψυχαγωγίας. Τόσο αυτών που αλλάζουν όσο και αυτών που παραμένουν ως έχουν δηλαδή τη Μαρία Μπακοδήμου με τον «Αδύναμο Κρίκο», τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου που παρουσιάζουν το «Ραντεβού του ΣΚ» και του ζευγαριού Γρηγόρη Γκουντάρα – Νάταλι Κάκκαβα οικοδεσπότες της εκπομπής «Εδώ TV».

Οι αλλαγές μπαίνουν άμεσα σε ισχύ όπως ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου από το Open. «Το Open φέρνει τα... κάτω – πάνω, μας κλείνει κάθε βράδυ δωρεάν εισιτήριο στην καλύτερη κινηματογραφική αίθουσα και φτιάχνει... Κυριακάτικα την πιο κεφάτη παρέα σε ένα early night show με πολύ χιούμορ και εκπλήξεις. Από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου και κάθε βράδυ, αμέσως μετά τον Πιο Αδύναμο Κρίκο, στις 20.50, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, τα box office που άφησαν εποχή, οι πιο εντυπωσιακές περιπέτειες αλλά και οι μεγαλύτεροι έρωτες της μεγάλης οθόνης έρχονται στις οθόνες μας στο Open my cinema.

Το πολυσυζητημένο Real View με το αιχμηρό σχόλιο και τις ανατρεπτικές απόψεις, θα μεταδίδεται στις 14.15 κάθε μεσημέρι, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή. Και από το βράδυ της Κυριακής, 22 Μαρτίου στις 19.50 και κάθε Κυριακή, ο Θανάσης Πάτρας, παρέα με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν, μας ψυχαγωγούν.. Κυριακάτικα, στο πιο αντισυμβατικό early night show της ελληνικής τηλεόρασης με χιούμορ, παιχνίδια, νοσταλγία αλλά και καλεσμένους έκπληξη σε ένα οικογενειακό πρωτότυπο τρίωρο, με... «Ψυχαγωγία....Κυριακάτικα!”».

Η ισχυρότερη πίεση ασκείται πλέον στον Θανάση Πάτρα που μέσα σε λίγες ημέρες πρέπει να τροποποιήσει την εκπομπή του και να την επανασυστήσει στο τηλεοπτικό κοινό σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού με πανάκριβα προγράμματα όπως είναι το prime time της Κυριακής. Ζώνη που προσεχώς θα γίνει ακόμη δυσκολότερη με την έλευση του «Your Face Sounds Familiar» στο βραδινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1.