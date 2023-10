I’m a Celebrity, Get Me Out Of Here: «Μη σε φτύσω στο στόμα» - Άγριος καυγάς ανάμεσα σε Ξιαρχό και Γαρδέλη

Με άρωμα Survivor έκανε πρεμιέρα το «I’m a Celebrity, Get Me Out Of Here» το βράδυ της Τετάρτης (11/10) στον ΣΚΑΪ και όχι δεν αναφερόμαστε στον Άγιο Δομίνικο όπου γυρίζεται το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ όσο στο ότι με το «καλησπέρα σας» είχαμε και τον πρώτο άγριο καυγά.

Πρωταγωνιστές ήταν ο Τάσος Ξιαρχό και ο Σταμάτης Γαρδέλης με τον πρώτο να ρίχνει τα «βέλη» του με κάθε ευκαιρία στον γνωστό ηθοποιό, ενώ οι τόνοι δεν άργησαν να ανεβούν.

«Δεν θέλω να μάθω άλλο για αυτή την ιστορία την αρχαία που έχεις πάθει εμμονή! Βαρέθηκα! Πάρε έναν κίονα και κάτσε επάνω, δηλαδή φτάνει πια» είπε ο Ξιαρχό στον Γαρδέλη χωρίς να κρύψει τον θυμό του.

«Ποιος Πλούτος, Ήφαιστος, Ηφαιστίωνας και Άρης; Δεν θα τα παίξουν όλα αυτά γιατί είσαι βαρετός! Μη σε φτύσω μεσ' το στόμα τώρα… Μη σε φτύσω μεσ' το στόμα και θα σ' αρέσει η γεύση μου, έλα» πρόσθεσε με πολλούς παίκτες να αντιδρούν και να τους ζητούν να σταματήσουν, μάταια, όμως.

«Θες να παίζουμε συνέχεια αυτά που παίζει η τηλεόραση; Θα τα κόψουν, όμως. Που παίζουν Κασσελάκη ας πούμε και Τάιλερ; Θες να παίζουμε αυτό;» ρώτησε από πλευράς του ο Σταμάτης Γαρδέλης τον Τάσο Ξιαρχό, ο οποίος τότε πήρε το φουλάρι του ηθοποιού και το πέταξε μακριά.

«Θες στα 70 σου να ζήσεις σαν μοναχός»

Νωρίτερα οι δυο τους είχαν μία ακόμα διαφωνία με αφορμή το φαγητό που είχε μαγειρέψει ο Ξιαρχό, αλλά ο Γαρδέλης δεν ήθελε να φάει ολόκληρο παρά να πετάξει μέρους το στη φύση, όπως είπε.

«Αυτό που δικαιούμαι, μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω;», τον ρώτησε, μεταξύ άλλων, ο Σταμάτης Γαρδέλης.

«Το φαγητό είναι για να το φάμε, όχι για να το πετάμε. Δεν καταλαβαίνεις που είσαι. Θες να ζήσεις στα 70 σου σαν μοναχός», του απάντησε ο Τάσος Ξιαρχό και η νέα μπηχτή ήρθε από τον ηθοποιό, λέγοντας: «Δεν είμαι 70, είμαι 73, σε είδα πόσο νέος είσαι και εσύ».