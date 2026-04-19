Just The Two Of Us: Διπλή αποχώρηση με Λάκη Γαβαλά και Gio Kay εκτός σόου - Τι συνέβη

Το Just The Two Of Us επέστρεψε χθες Σάββατο (18/4) στο Open με το 8ο live μετά τη διακοπή για Πάσχα και μάλιστα, μας επεφύλασσε διπλή αποχώρηση, με μια να είναι οικειοθελής.

Ο Gio Kay ήταν εκείνος που αποχώρησε οικειοθελώς από το J2Us με τον ίδιο να εξηγεί σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα τον λόγο που πήρε αυτή την απόφαση.

«Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη και την αγάπη τους τελευταίους δύο μήνες στο J2US. Ήτανε από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Ηλιάδη, την καλύτερη partner ever, στους κριτές, στον Νίκο Κοκλώνη, σε όλη την παραγωγή».

«Ήσασταν όλοι υπέροχοι. Και πάλι θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν θα μπορώ να συνεχίσω στο J2US για προσωπικούς λόγους, αλλά καλή τύχη σε όλους και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και όλη την αγάπη», πρόσθεσε ο Gio Kay.

Αποχώρηση - έκπληξη στο Just The Two Of Us: Έφυγαν Λάκης Γαβαλάς και Shaya

Στο τέλος του χθεσινού (18/4) live του Just The Two Of Us ο Νίκος Κοκλώνης ανακοίνωσε ποιο ζευγάρι αποχωρεί. Υποψήφια ζευγάρια ήταν ο Λάκης Γαβαλάς με τη Shaya, ο Ηλίας Γκότσης με τη Θωμαή Απέργη και ο Χάρης Λεμπιδάκης με τη Φαίη Θεοχάρη.

Από το Just The Two Of Us αποχώρησαν ο Λάκης Γαβαλάς και η Shaya με τον Νίκο Κοκλώνη και τη Βίκυ Σταυροπούλου να μην κρύβουν την έκπληξή τους.

«Έχω σοκαριστεί, δεν το φανταζόμουν με τίποτα... Φτωχαίνει το Just χωρίς τον Λάκη και τη Shaya», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός με τον Νίκο Κοκλώνη να τους κλείνει ραντεβού για τον τελικό του σόου.