«Just the two of us»: Τα πρώτα ονόματα για τραγουδιστές, η συμμετοχή που κλείδωσε και η αποχώρηση

Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου όπου θα στηθεί και πάλι το «Just the two of us» και όχι στα γραφεία της Barking Well Media στην Παιανία γίνονται τα ραντεβού για τους υποψήφιους στο νέο κύκλο του «Just the two of us».

Το talent show θα επιστρέψει στον τηλεοπτικό «αέρα» αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του Open τον Φεβρουάριο. Το μπάτζετ θα είναι πιο λελογισμένο σε σχέση με προηγούμενους κύκλους ενώ από την κριτική επιτροπή αποχωρεί η Δέσποινα Βανδή και στην παρούσα φάση η επικρατούσα σκέψη είναι να υπάρχει τέταρτος διαφορετικός γκεστ κριτής κάθε εβδομάδα δίπλα στους Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή.

Όσον αφορά στους παίκτες φαίνεται πως «κλείδωσε» η συμμετοχή του Λάκη Γαβαλά ενώ έχουν ξεκινήσει και οι επαφές με τους τραγουδιστές.

Ραντεβού σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κάνει η Θωμαή Απέργη, ο Γιάννης Γρόσης, η Αγγελική Ηλιάδη, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος εγγονός του γνωστού λαϊκού καλλιτέχνη αλλά και η Έλενα Τσαγκρινού που είχε πάρει μέρος στο «Just the two of us» του 2014 στο Mega με παρτενέρ τότε τον Ιβάν Σβιτάϊλο.

Έκπληξη θα αποτελέσει η συμμετοχή της Kianna η οποία ως γνωστόν είναι υποψήφια και στην προκριματική φάση της Ελληνικής Eurovision. Μάλιστα εάν δεν πάρει το εισιτήριο από την ΕΡΤ ενδέχεται να διαγωνιστεί στο «Just the two of us» ως ζευγάρι με τον σύντροφό της στη ζωή επίσης τραγουδιστή Δημήτρη Θεοδοσιάδη.