Και η Ράνια Τζίμα «βραχυκύκλωσε» με τον Τραμπ: «Λέει τα ίδια και τα αντίθετα στην ίδια πρόταση»

Η διττή ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, από τη μία επιθετική και από την άλλη διαλλακτική, αφήνει άφωνους ακόμα και ειδικούς στις διεθνείς σχέσεις και τη γεωπολιτική, και όπως ήταν επόμενο, μπέρδεψαν και τη Ράνια Τζίμα.

Η παρουσιάστρια του δελτίου του MEGA, την ώρα που ο ρεπόρτερ μετέφερε τις τελευταίες δηλώσεις του «πλανητάρχη» Τραμπ για το Ιράν, δεν άντεξε και σχολίασε: «Και ο ίδιος λέει τα ίδια και τα αντίθετά τους, στις ίδιες προτάσεις», ενώ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα γελάκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Τζ. Ντ. Βανς θα αναχωρήσει αργότερα σήμερα (20/4) για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, οι οποίες, όπως είπε, πρόκειται να ξεκινήσουν την Τρίτη, λίγη ώρα προτού κυκλοφορήσει η είδηση πως ο κ. Βανς δεν έχει αποχωρήσει ακόμα.

Το Πακιστάν φιλοξένησε την πρώτη άμεση συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στις 11 με 12 Απριλίου, σε μια από τις πρώτες επαφές από τότε που οι δύο χώρες διέκοψαν τους διπλωματικούς τους δεσμούς το 1979. Ωστόσο οι συνομιλίες αυτές έληξαν χωρίς καμία πρόοδο.