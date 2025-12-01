Μενού

Καινούργιου: «Ό,τι και να έχει απέναντι, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ, όλοι εδώ»

Η Κατερίνα Καινούργιου το έριξε στην πλάκα που απέναντι από τη Super Κατερίνα, στο Πρωινό παιζόταν η συνέντευξη του Νίκου Οικονομόπουλου στον Γιώργο Λιάγκα.

Η Κατερίνα Καινούργιου - σε μεγάλα κέφια - το έριξε στην πλάκα με το «καλημέρα σας» σήμερα Δευτέρα (1/12) με την παρουσιάστρια να αστειεύεται που στο Πρωινό «απέναντι» στον ΑΝΤ1 προβαλλόταν η συνέντευξη του Νίκου Οικονομόπουλου στον Γιώργο Λιάγκα.  

«Με Οικονομόπουλο ξεκινάς, βρε άτιμε;», ρώτησε με μεγάλη δόση χιούμορ η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα τον ηχολήπτη της εκπομπής.

«Στην πληγή πάνω. Έχετε βάλει ένα μαχαίρι και μου ανοίγετε αυτή τη σημερινή πληγή», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου και συνέχισε: 

«Καλό μήνα, να ευχηθώ τα καλύτερα. Σε 25 μέρες είναι Χριστούγεννα. Ακόμα και αν ήταν δύσκολη χρονιά για εσάς, να φύγει με αισιοδοξία, ελπίδα για να έρθει κάτι πολύ όμορφο».

Βέβαια, το καλύτερο το κράτησε για το τέλος όταν προμόταρε μεν τα θέματα της σημερινής εκπομπής, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ιδανικά και η ίδια τη συνέντευξη του Νίκου Οικονομόπουλου θα έβλεπε, λέγοντας: 

«Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Ό,τι και να έχει απέναντι δεν υπάρχει λόγος να κάνετε ζάπινγκ, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ, αλλά όλοι εδώ. Δεν καταλαβαίνετε τι θα γίνει σήμερα».

