Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος έγιναν μπισκότα: «Θα σε πάρω να σε κρεμάσω»

Το πλατό του Κοινωνία, Ώρα Mega έχει «φορέσει» τα εορταστικά του τις τελευταίες εβδομάδες, μοιάζοντας σαν να είναι βγαλμένο από τη «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» και σήμερα Δευτέρα (1/12) εκτός από τα αμέτρητα γλυκά που κοσμούσαν το τραπέζι των παρουσιαστών, είδαμε τους Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος να γίνονται μπισκότα!
Όπως ανέφεραν στον αέρα, ένας ζαχαροπλάστης από το Αίγιο τους είχε στείλει όλα αυτά τα γλυκά και μαζί και αυτά τα ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα μπισκότα.
«Έχουμε γίνει και μπισκοτάκια χριστουγεννιάτικα, σαν μπαλίτσες γίναμε», είπε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη δείχνοντας τα μπισκότα στην κάμερα.
Μάλιστα, δεν παρέλειψε να πειράξει τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, λέγοντάς του: «Θα σε πάρω να σε κρεμάσω».
