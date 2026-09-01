Καλύτερα δε γίνεται: Το νέο πρόσωπο που εντάσσεται στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού

Με αλλαγές σε πρόσωπα θα επιστρέψει στις οθόνες μας η ψυχαγωγική εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με την παρουσιάστρια Ναταλία Γερμανού. Ο δημοσιογράφος Θοδωρής Βγενής εντάσσεται στην ομάδα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Alpha το μεσημέρι της Τρίτης 1/9.
Με πολυετή εμπειρία στο πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ και παρουσία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον Τύπο, ο Θοδωρής Βγενής έρχεται να προσθέσει τη δική του ματιά στη θεματολογία της εκπομπής, παρακολουθώντας πρόσωπα, γεγονότα και θέματα της επικαιρότητας.
Στη δημοσιογραφική του πορεία έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον έντυπο Τύπο, έχει συμμετάσχει σε ενημερωτικές τηλεοπτικές εκπομπές πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου, ενώ έχει παρουσία και στο ραδιόφωνο, με ενημερωτικές εκπομπές και σχολιασμό της επικαιρότητας.
Τη νέα σεζόν, ο Θοδωρής Βγενής γίνεται μέλος του «Καλύτερα δε γίνεται!», φέρνοντας στην εκπομπή την εμπειρία του ρεπορτάζ, τη γνώση της επικαιρότητας και τη δημοσιογραφική του προσέγγιση σε όλα όσα συμβαίνουν, συζητιούνται και μας αφορούν.
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