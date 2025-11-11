Το κανάλι που θα δώσει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ την πρώτη της συνέντευξη: Πότε θα προβληθεί

Οι εικασίες για την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιβεβαιώθηκαν. Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ παραχώρησε την πρώτη έντυπη συνέντευξη στην ελληνική έκδοση της Vogue και ακολουθεί τώρα η πρώτη τηλεοπτική εφ’ όλη της ύλης συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

Η συνέντευξη θα παραχωρηθεί στην εκφωνήτρια του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων Μαρία Σαράφογλου. Θα μαγνητοσκοπηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και θα προβληθεί

την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 23.00 το βράδυ στις 23.00 στο πλαίσιο της έκτακτης ενημερωτικής εκπομπής «ΑΝΤ1 News Special Edition».

Η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ αποκαλύπτει τα νέα της καθήκοντα ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Μιλά για τη στρατηγική της στην πολιτική, τις μάχες και τις νίκες της αλλά και τον ρόλο που έπαιξε στην επανεκλογή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι γνωστό πως ο Πρόεδρος του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ Θοδωρής Κυριακού διατηρεί απευθείας επαφή με τον Πρόεδρο Τραμπ αλλά και το επιτελείο των στενών συνεργατών του.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας τον περασμένο Γενάρη όχι απλά παραβρέθηκε στον ορκωμοσία Τραμπ αλλά ήταν και ο μοναδικός Έλληνας προσκεκλημένος στο «κεκλεισμένων των θυρών» δείπνο 250 ισχυρών προσωπικότητων απ’ όλο τον κόσμο το οποίο παρατέθηκε στο Καπιτώλιο.

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου ο Έλληνας ιδιοκτήτης του ΑΝΤ1 παρέθεσε δείπνο προς τιμήν των υπουργών των ΗΠΑ, Doug Burgum και Chris Wright σε συνεργασία με το Atlantic Council, κατά τη διάρκεια της Διατλαντικής Διάσκεψης Συνεργασίας για την Ενέργεια που έγινε στην Αθήνα. Παρούσα σε αυτό ήταν και η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ.