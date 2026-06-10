«Κάποιες έχουν παντρευτεί πλούσιους άνδρες και δουλεύουν στις επιχειρήσεις τους» - Η σπόντα Λιάγκα για Σπυροπούλου

Ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε σχόλιο για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, μέσω της εκπομπής «Το Πρωινό», με αφορμή κάλεσμα του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου σε εστιατόριο στα νότια προάστια το βράδυ της Τρίτης.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Να πούμε δύο πράγματα για την Κωνσταντίνα, η οποία στο παρελθόν έχει ακούσει τα εξ αμάξης. Είναι πάρα πολλές γυναίκες που παντρεύονται πλούσιους άντρες. Ο Σταθοκωστόπουλος είναι ένας πλούσιος άντρας, με μια αυτοκρατορία, με εστιατόρια και τα λοιπά και τα λοιπά. Απ’ τον πατέρα του, που κι αυτός έχει δουλέψει πια και τα έχει εξελίξει. Η δεύτερη γενιά.

«Είναι κάποιες λοιπόν που κάθονται και ξύνονται. Και σου λέει εγώ είμαι η γυναίκα του Σταθοκωστόπουλου, ξύνομαι. Είναι κάποιες που έχουν παντρευτεί πλούσιους άντρες, που ουσιαστικά δουλεύουνε στις επιχειρήσεις των αντρών τους. Αυτή είναι τέτοια περίπτωση. Δηλαδή τον βοηθάει, ασχολείται με τα μαγαζιά. Εγώ τη βλέπω και στο Royal που πάω για μπάνιο. Έρχεται αυτή εκεί και λέει «Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό», δίνει εντολές, παίρνει αποφάσεις. Δηλαδή δεν είναι η γυναίκα που κάθεται ξύνεται και λέει «Έχει λεφτά ο άντρας μου, ας ζήσουμε μια χαρά να…. Ασχολείται», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας συμπλήρωσε: «Οπότε αν γυρίσει στην τηλεόραση… Τώρα, αν γυρίσει, το αν θα γυρίσει δεν είναι δικό μου θέμα, εγώ δεν είμαι διευθυντής προγράμματος. Είναι πανέμορφο πρόσωπο, το πρόσωπό της, το κοντινό της, είναι απ’ τα πιο ωραία πρόσωπα που έχουμε δει στην τηλεόραση. Λοιπόν, από κει και πέρα, είναι μια γυναίκα που ασχολείται. Και με τα παιδιά της σίγουρα, αλλά και με τις επιχειρήσεις του άντρα της».