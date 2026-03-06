Καρφί Κωνσταντάρα για Τσολάκη: «Δεν βλέπω πώς θα μπορούσα να συνυπάρξω ξανά μαζί της σύντομα»

Για τα μελλοντικά τηλεοπτικά του σχέδια αλλά και τις τρέχουσες αλλαγές στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN, μίλησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, καθώς βρέθηκε μπροστά στην κάμερα του Breakfast@Star.

Ο παρουσιαστής τόνισε ότι οι αλλαγές είναι κάτι συνηθισμένο στην τηλεόραση και κρίνονται ως μια ευκαιρία για βελτίωση: «Οι αλλαγές είναι μέρος της δουλειάς. Πάντα σκεφτόμαστε ότι είναι για το καλύτερο, επομένως μια χαρά», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τα σχέδιά του τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητά του είναι να ολοκληρωθεί σωστά η τρέχουσα χρονιά:

«Έχουμε ακόμη πέντε μήνες μέχρι να κλείσει η σεζόν. Με νοιάζει να κάνουμε μια πολύ καλή εκπομπή το Σαββατοκύριακο και να πάει καλά αυτό που χτίζουμε», ανέφερε.

Για τα σενάρια της πιθανής επιστροφής της Ελένης Τσολάκη στο OPEN, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε πως η ίδια είναι η αρμόδια να απαντήσει. «Την ίδια ρωτήστε. Εγώ τι να σας πω; Μακάρι, όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο», σημείωσε.

«Δεν βλέπω τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε τώρα να ξανασυνυπάρξουμε, τουλάχιστον άμεσα. Με την Ελένη δούλεψα τέσσερα χρόνια πολύ καλά», πρόσθεσε.

Ο παρουσιαστής σχολίασε επίσης την παρουσία της Μαρίας Μπακοδήμου στο τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος»:

«Η Μαρία μού αρέσει πάρα πολύ και το παιχνίδι επίσης. Άκουσα τις αυστηρές κριτικές. Το ακούω, αλλά ας περιμένουμε λίγο μερικά επεισόδια. Άδικο δεν είναι. Θα τη συγκρίνουνε και με την Ακρίτα και με τον Τάσο Τρύφωνος. Ας αφήσουμε να δούμε δέκα-είκοσι επεισόδια και μετά φυσικά να το συγκρίνουμε», τόνισε.

Τέλος, ερωτηθείς για τη νέα εκπομπή της Modern Cinderella στο OPEN, απάντησε πως δεν την γνωρίζει: «Δεν την ξέρω, δεν την έχω δει για να έχω άποψη. Αλλά γιατί να μην πάω καλεσμένος; OPEN είμαστε, στηρίζω», είπε.