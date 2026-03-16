Το καρφί της Καινούργιου για παρουσιάστρια του Σαββατοκύριακου: «Είναι υπεροπτική, δεν μου αρέσει καθόλου»

Την άποψη της για μία παρουσιάστρια του Σαββατοκύριακου εξέφρασε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της «Super Κατερίνα», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το όνομα της.
Το πρωί της Δευτέρας (16/3) καθώς το τηλεοπτικό πάνελ κλήθηκε να σχολιάσει παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, η παρουσιάστρια δεν δίστασε να ρίξει «καρφί» προς κάποια συνάδελφό της, χαρακτηρίζοντάς την «υπεροπτική».
«Χάζευα το Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση και θα το πω. Υπάρχει άνθρωπος στην ελληνική τηλεόραση που δεν μου αρέσει καθόλου. Απορώ δηλαδή για ποιον λόγο το Σαββατοκύριακο να υπάρχει αυτή η τηλεοπτική προσωπικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου και συμπλήρωσε στον σχολιασμό της:
«Μου φαινόταν arrogant, διαφωνώ με τον τρόπο της εκπομπής, διαφωνώ με τον τρόπο παρουσίασης. Δεν μου αρέσει καθόλου, καθόλου, καθόλου! Γυναίκα είναι! Εμένα δεν μου αρέσει, με το που τη βλέπω κάνω zapping. Σε κάποιους όμως μπορεί να αρέσει. Εγώ κάνω zapping και τελείωσε».
