Επίσημα ανακοινώθηκε η συνεργασία του συγγραφικού διδύμου των «Άγριων Μελισσών» Μελίνας Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη με το Mega. Ετοιμάζουν όπως είχε γράψει το Reader από την 1η Φεβρουαρίου τη μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων με τίτλο «Σύγκρουση».

Το ερωτικό δικαστικό θρίλερ 8 επεισοδίων σε σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη το οποίο ξεκίνησε ήδη γυρίσματα είναι μια διεισδυτική ματιά στον πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων, στη δύναμη της έλξης και της ανθρώπινης αδυναμίας.

Είναι μία σύγχρονη ιστορία, που εξερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη βολική εκδοχή της. Η πλοκή ξεκινά όταν ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του.

Σύγκρουση στο Mega: Υπόθεση και καστ

Στην προσπάθειά της να τον αθωώσει, παρασύρεται σε έναν λαβύρινθο αμφιβολιών και αμφιλεγόμενων στοιχείων. Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο πιο προσωπική, συναισθηματικά και ηθικά, γίνεται η εμπλοκή της, ώσπου θα βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την υπόθεση, αλλά και με τη συνείδησή της.

Το καστ συμπληρώνουν ταλαντούχοι ηθοποιοί μεταξύ των οποίων η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Νίκος Ψαρράς, η Κάτια Γκουλιώνη, ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, η Ευαγγελία Συριοπούλου, ο Λεωνίδας Κακούρης και η Ναταλία Σουίφτ.

