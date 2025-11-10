Όλοι οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης ευχήθηκαν σήμερα (11/10) «με το καλό» στην Κατερίνα Καινούργιου, η οποία επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής (9/11) μέσα από ανάρτηση στο Instagram τις φήμες των τελευταίων μηνών που υποστήριζαν ότι είναι έγκυος.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα ανέβασε μερικές φωτογραφίες όπου τη βλέπαμε μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της αγκαλιά με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, αλλά και μόνη της να κρατάει τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Διαβάστε επίσης - Η εμφάνιση της Κατερίνας Καινούργιου μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της: «Δεν θέλω να χάνετε την πίστη σας»

Όπως ήταν φυσικό, οι ευχές από διάσημους και μη έπεσαν «βροχή» στη σελίδα της στο Instagram και συνεχίστηκαν από νωρίς σήμερα το πρωί από τους παρουσιαστές της πρωινής ζώνης, ακόμα και από αυτούς που παίζουν απέναντι από τη Super Κατερίνα.

Πρώτη η Ανθή Βούλγαρη, η οποία πριν από λίγους μήνες έγινε και εκείνη μανούλα, της ευχήθηκε «όλα τα καλά, να πάνε καλά τα πράγματα και να το χαρεί και να μην αγχώνεται».

Τις δικές του ευχές έστειλε και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ενώ η Ανθή Βούλγαρη μάντεψε και το φύλο του μωρού, λέγοντας πως είναι κοριτσάκι, πέφτοντας μέσα.

Τις ευχές της έστειλε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από το Happy Day με την παρουσιάστρια να μοιράζεται με τους συνεργάτες της πως στην αρχή της σεζόν, μια μέρα, έτυχε να μπει μαζί με την Κατερίνα Καινούργιου στο ασανσέρ και μόλις την είδε το κατάλαβε ότι είναι έγκυος.

Φυσικά, τότε δεν μπορούσε να είναι σίγουρη, αφού δεν είχε ακουστεί τίποτα, αλλά ένιωθε ότι έχει δίκιο, όπως και αποδείχτηκε στην πορεία που πλέον η ευχάριστη είδηση κυκλοφορούσε στους διαδρόμους του Alpha, αλλά όλοι περίμεναν πρώτα την Κατερίνα Καινούργιου να το ανακοινώσει όταν θα το θελήσει η ίδια.

Ήδη από την έναρξη του Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να ευχηθεί στην τηλεοπτική του «αντίπαλο», «με το καλό, να πάνε όλα καλά, με κανέναν πόνο» και αστειευόμενος στο τέλος: «μη γυρίσετε να τη δείτε στις 10.00, το εξαντλήσαμε το θέμα».

Και η Φαίη Σκορδά ευχήθηκε μέσα από τον αέρα του Buongiorno «με το καλό», αλλά και η Ελένη Χατζίδου μέσα από το Breakfast@Star είπε: «Θέλω να της ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου η εγκυμοσύνη να είναι η καλύτερή της ανάμνηση, να βγει ένα γερό παιδάκι και να φάει ό,τι θέλει χωρίς να το σκεφτεί, να το ευχαριστηθεί».

Τις ευχές τους έστειλαν από καρδιάς και οι Αταίριαστοι του ΣΚΑΪ με τους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα να λένε χαρακτηριστικά ότι «όλη η πρωινή ζώνη γιορτάζει σήμερα», ενώ λίγη ώρα αργότερα η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε ευχήθηκαν στην «απέναντί» τους «με το καλό το μωράκι, τις πιο θερμές ευχές μας».