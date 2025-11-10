Η εμφάνιση της Κατερίνας Καινούργιου μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της: «Δεν θέλω να χάνετε την πίστη σας»

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία το βράδυ της Κυριακής (9/11) επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στο Instagram τη φημολογία των τελευταίων μηνών ότι είναι έγκυος.

Με το πλατό να είναι πλημμυρισμένο στα ροζ μπαλόνια, υπό τους ήχους του Mamma Mia και με την ίδια να είναι πιο χαμογελαστή από ποτέ, όπως ήταν αναμενόμενο η Κατερίνα Καινούργου θέλησε σήμερα (10/11) το πρωί στην έναρξη της εκπομπής Super Κατερίνα να μιλήσει ανοιχτά στους τηλεθεατές και «με μεγάλη ειλικρίνεια» όπως είπε η ίδια χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια του Alpha δεν έκρυψε πως για καιρό τώρα δεν ήξερε «αν πρέπει να το πω ή πώς να το πω», ενώ αυτοσαρκάστηκε λέγοντας πως «φαίνεται το φύλο του μωρού».

«Το 'χατε καταλάβει από την πρώτη στιγμή γιατί το καλοκαίρι ήμουν έγκυος, από τα μαλλιά, τα πρηξίματα», συνέχισε η Κατερίνα Καινούργιου, τονίζοντας όμως πως «ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ» και ότι έπρεπε πρώτα να περάσουν οι πρώτοι τέσσερις μήνες και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, μέχρι να είναι σίγουρη ότι μπορεί να το μοιραστεί με τον κόσμο.

«Φοβάσαι αν θα πάνε όλα καλά, πρέπει να περάσει το πρώτο τρίμηνο - τετράμηνο μέχρι να σου πει ο γιατρός ότι είναι οκ να το πεις», ανέφερε η παρουσιάστρια, λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τόση θετική ενέργεια που της έχουν στείλει από χθες στα social media.

«Από χθες έχω πλημμυρίσει από αγάπη και υπέροχες ευχές», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, χωρίς να κρύψει πως και εκείνη όπως και κάθε γυναίκα «μέχρι τελευταία στιγμή έχεις αγωνία για το αν θα πάνε όλα καλά».

Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί, εξηγώντας πως και εκείνη είχε κάνει αρκετές προσπάθειες μέχρι τώρα «με τη βοήθεια των γιατρών χωρίς να πάρω τις βαριές ορμόνες» και τελικά έμεινε έγκυος όταν το περασμένο καλοκαίρι, αποφάσισε να σταματήσει να αγχώνεται τόσο πολύ με το όλο θέμα, αλλά και με τα θέματα της καθημερινότητας που τη στρέσαραν και να ξαναπροσπαθήσει σε δεύτερο χρόνο.

«Αφήστε τα πράγματα να έρθουν όπως είναι να έρθουν. Δεν θέλω να απογοητεύεστε και μη χάνετε την πίστη σας», ήταν η παρότρυνση της Κατερίνας Καινούργιου και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο φύλο του μωρού, λέγοντας: «Μπέμπα περιμένω». Με το καλό!