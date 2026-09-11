Μενού

Κατερίνα Λάσπα: Επιστρέφει στην παρουσίαση με ιστορίες θαυμάτων - Δείτε το τρέιλερ

Η Κατερίνα Λάσπα έπειτα από χρόνια απουσίας από την ιδιωτική τηλεόραση επιστρέφει παρουσιάζοντας ένα ντοκιμαντέρ με ιστορίες θαυμάτων.

Reader symbol
Newsroom
Κατερίνα Λάσπα
Κατερίνα Λάσπα | Instagram/ cat_laspa
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Κατερίνα Λάσπα έπειτα από πάνω από 20 χρόνια απουσίας από την ιδιωτική τηλεόραση επιστρέφει παρουσιάζοντας ένα ντοκιμαντέρ με ιστορίες θαυμάτων.

Η νέα εκπομπή του Open έχει τίτλο «Από Θαύμα: Ιστορίες Δεύτερης Ζωής» και κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Διαβάστε ακόμα: Κατερίνα Λάσπα: «Έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά, πάνω από 400.000 ευρώ»

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ με ιστορίες θαυμάτων και ξεναγό την Κατερίνα Λάσπα. Θαύματα πίστης, θαύματα επιβίωσης, ιατρικά θαύματα αλλά και θαύματα αλλαγής της ίδιας της ζωής, από τους πραγματικούς πρωταγωνιστές τους. Ιστορίες δύναμης και αλήθειας που καθηλώνουν.

Άνθρωποι που ξεπέρασαν τον ίδιο τους τον εαυτό και ήρθαν αντιμέτωποι με δυσκολίες και εμπόδια ανυπέρβλητα. Κατορθώματα ζωής που αξίζει να ακουστούν.

Το τρέιλερ μόλις κυκλοφόρησε στο Open:

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA