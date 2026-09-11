Κατερίνα Λάσπα: Επιστρέφει στην παρουσίαση με ιστορίες θαυμάτων - Δείτε το τρέιλερ

Η Κατερίνα Λάσπα έπειτα από πάνω από 20 χρόνια απουσίας από την ιδιωτική τηλεόραση επιστρέφει παρουσιάζοντας ένα ντοκιμαντέρ με ιστορίες θαυμάτων.

Η νέα εκπομπή του Open έχει τίτλο «Από Θαύμα: Ιστορίες Δεύτερης Ζωής» και κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Διαβάστε ακόμα: Κατερίνα Λάσπα: «Έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά, πάνω από 400.000 ευρώ»

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ με ιστορίες θαυμάτων και ξεναγό την Κατερίνα Λάσπα. Θαύματα πίστης, θαύματα επιβίωσης, ιατρικά θαύματα αλλά και θαύματα αλλαγής της ίδιας της ζωής, από τους πραγματικούς πρωταγωνιστές τους. Ιστορίες δύναμης και αλήθειας που καθηλώνουν.

Άνθρωποι που ξεπέρασαν τον ίδιο τους τον εαυτό και ήρθαν αντιμέτωποι με δυσκολίες και εμπόδια ανυπέρβλητα. Κατορθώματα ζωής που αξίζει να ακουστούν.

Το τρέιλερ μόλις κυκλοφόρησε στο Open: