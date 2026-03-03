Κατερίνα Ζαρίφη: «Δεν με έχει σκυλοβρίσει άνθρωπος περισσότερο από τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο»

Η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε, με αφορμή τις δηλώσεις του Βαγγέλη Παπαδόπουλου στο Buongiorno για τον Γιώργο Κουβαρά, στους «άσχημους χαρακτηρισμούς» που είχε ακούσει από εκείνον για την ίδια και τον Νίκο Μουτσινά όταν παρουσίαζαν τον Πρωινό Καφέ στον ΑΝΤ1.

«Εμένα, δεν με έχει σκυλοβρίσει άνθρωπος περισσότερο από τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο στην ελληνική τηλεόραση», είπε αρχικά η παρουσιάστρια και συνέχισε:

«Δεν με έχει βρίσει άνθρωπος στην τηλεόραση χειρότερα από τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε λύσει.

Όταν ήμουν στον Πρωινό Καφέ, με χαρακτηρισμούς πολύ… ροκ! Δεν τους αναφέρω ξανά γιατί και τον ίδιον τον στενοχωρεί κι εμένα ιδιαίτερα».

«Δεχτήκαμε με τον Νίκο Μουτσινά πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. Ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα μήπως πρέπει να το ψάξω νομικά, γιατί πληγώθηκα βαθιά τότε.

Είχα σοκαριστεί, αλλά αυτό που με στενοχωρεί περισσότερο είναι ότι και ο ίδιος δεν έχει μαλακώσει μέσα του στους χαρακτηρισμούς», κατέληξε η Κατερίνα Ζαρίφη.