«Κάτι γίδια, κάτι τελειωμένοι»: Ο Πορτοσάλτε καλεί σε καφέ όσους θέλουν να τον γνωρίσουν

Μια ανορθόδοξη πρόταση απήυθυνε ο Άρης Πορτοσάλτε σε όσους αναρωτιούνται πως είναι εκτός κάμερας, προτείνοντας να τους πηγαίνει για καφέ μια στο τόσο.

Η Μαρία Αναστασοπούλου αρχικά ξεκαθάρισε στο τηλεοπτικό κοινό πως η Άρης Πορτοσάλτε «τα διαβάζει και τα βλέπει όλα, δεν εξαντλείται σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη».

«Θα διαθέσω τον εαυτό μου, μια φορά στο τόσο. Μάζεψε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να δουν πώς είναι ο Άρης -είναι όπως βλέπουν-, να είναι σε ένα καφέ να πάω να με γνωρίσουν», πρότεινε ο Άρης Πορτοσάλτε αμέσως μετά.

«Δεδομένου ότι με έχουν τσακίσει κάτι γίδια και κάτι βόδια στα κοινωνικά δίκτυα, κάτι τελειωμένοι τύποι, με έχουν σκιτσάρει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είμαι διατεθειμένος»

Η Μαρία Αναστοπούλου τότε τον ρώτησε περιπεκτικά «Εγώ θα το οργανώσω αυτό;», με εκεινόν να λέει «ναι εσυ θα πεις είμαστε εκεί ένα πρωί Σαββάτου έλα να μιλήσεις».

Η ίδια απάντησε «ναι αυτή τη δουλειά θα κάνουμε».