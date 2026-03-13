Κλαυδία για Akyla: «Είναι πολύ συγκινητική η ιστορία του Ferto και η σχέση του με την μαμά του»

Την άποψή της για το «Ferto», με το οποίο θα διαγωνιστεί ο Αkylas στη Eurovision 2026 μοιράστηκε η Κλαυδία, αναφέροντας ότι τη συγκινεί τόσο το κομμάτι, όσο και η σχέση του τραγουδιστή με τη μητέρα του.



Η Κλαυδία, που εκπροσώπησε την Ελλάδα πέρυσι στον μουσικό διαγωνισμό και κατέκτησε την 6η θέση, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τόνισε ότι της αρέσει πολύ ο Akylas.

«Μου αρέσει πάρα πολύ ο Akylas. Τον ήξερα σαν καλλιτέχνη πριν από τη Eurovision, δεν είχαμε γνωριστεί προσωπικά. Μου φαίνεται ένα πολύ γλυκό παιδί και του αξίζει όλο αυτό», είπε χαρακτηριστικά.





Σχολιάζοντας τη σχέση του Akyla με τη μητέρα του, στην οποία αναφέρεται και στο κομμάτι, η τραγουδίστρια είπε: «Είναι πολύ συγκινητική η ιστορία του τραγουδιού και η σχέση που έχει με τη μαμά του. Μου αρέσει πολύ το τραγούδι, θεωρώ ότι ταιριάζει στον διαγωνισμό και ότι είναι προσιτό και στους ξένους».

Σε άλλο σημείο, η Κλαυδία αναφέρθηκε και στις συμμετοχές που ξεχωρίζει φέτος, μεταξύ των οποίων είναι η Κύπρος με το «Jalla», η Δανία και η Αλβανία.