Κωνσταντία Δημογλίδου: «Ο εκπρόσωπος Τύπου απαντά μόνο σε διαπιστευμένους συντάκτες, όχι σε παρουσιαστές»

Η Δημογλίδου απαντά στον Λιάγκα πως ο εκπρόσωπος Τύπου μπορεί να απαντά μόνο συντάκτες.

ΕΛΑΣ
Συνέντευξη Τύπου της ΕΛΑΣ για την εγκληματική οργάνωση της Κρήτης | INTIME
Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» εμφανίστηκε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, προκειμένου να τοποθετηθεί σχετικά με το περιστατικό που αφορούσε τη Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό. Παράλληλα, κλήθηκε από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να απαντήσει και στα «παράπονα» που είχε εκφράσει προ ημερών ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν έχω κανένα θέμα με καμία εκπομπή και νομίζω ότι μπορούν να το πουν και οι αστυνομικοί συντάκτες. Ίσως είμαι η μοναδική εκπρόσωπος που ανταποκρίνεται σε όλων των ειδών τις εκπομπές.

Ποτέ δεν έχω αρνηθεί να εμφανιστώ και να αναφέρω τη θέση της ελληνικής αστυνομίας», τόνισε αρχικά η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στη συνέχεια, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντι σε σχόλια και κριτικές: «Ο κόσμος παρακολουθεί και καταλαβαίνει. Δεν μπορεί ο καθένας εκβιαστικά να τοποθετείται σε βάρος του εκπροσώπου ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εκπροσώπου ενός σώματος.

Επίσης, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο εκπρόσωπος τύπου δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε παρουσιαστές ή άλλους δημοσιογράφους, αλλά στους διαπιστευμένους αστυνομικούς συντάκτες».

