Για την μεγάλη νίκη του στο αγαπημένο μουσικό talent show, the Voice, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού, μίλησε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, καθώς εμφανίστηκε στην εκπομπή «Το 'Χουμε».

Ο Κύπριος Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, αναδείχθηκε ο νικητής του φετινού The Voice, όπως ανακοίνωσε χθες αργά το βράδυ της Δευτέρας (29/12) ζωντανά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ερωτώμενος για τα συναισθήματα του, μόλις άκουσε το όνομα του, ο τραγουδιστής απάντησε πως ένιωσε την ανάγκη να αγκαλιάσει πρώτα τον πατέρα του συμπαίκτη του, Χριστόδουλο Μυλωνά, καθώς είναι φίλοι εδώ και δέκα χρόνια:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, το μοναδικό πράγμα που ήθελα να κάνω μόλις άκουσα το όνομά μου ήταν να αγκαλιάσω τον πατέρα του Χριστόδουλου, που φτάσαμε μαζί στην τελική δυάδα», είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος.

«Θεωρώ ότι από σήμερα αλλάζει η ζωή μου, αλλά όχι ο χαρακτήρας μου» συνέχισε.

Στη συνέχεια, ο μεγάλος νικητής εξομολογήθηκε πως δεν πίστευε ποτέ ότι θα ερχόταν η ημέρα που θα γίνονταν συζητήσεις για να μπει σε μια δισκογραφική εταιρεία:

«Σε καμιά φάση της ζωής μου δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να ακούσω τη φωνή μου στο ραδιόφωνο. Ξεκίνησα να παίζω μουσική στον δρόμο και σε μικρές μουσικές σκηνές. Τώρα αλλάζει το mindset μου», τόνισε.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος εξομολογήθηκε πως δεν περίμενε όταν δήλωσε συμμετοχή στο talent show ότι λίγο καιρό αργότερα θα ήταν ο νικητής: «Δεν πίστευα ότι θα ήμουν ο νικητής. Θεωρώ ότι υπήρχαν καλύτερες φωνές από εμένα αλλά δούλεψα περισσότερο».