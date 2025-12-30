Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Ο καλλιτέχνης που κέρδισε το Voice τραγουδώντας τις μεγαλύτερες γυναικείες φωνές της Ελλάδας

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την Κύπρο κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο του The Voice το βράδυ της Δευτέρας (29/12) και το χρυσό συμβόλαιο με τη MINOS EMI.

Από την πρώτη στιγμή ξεχώρισε στον διαγωνισμό με την καθαρή φωνή του και τον τρόπο του να ερμηνεύει τραγούδια που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους τραγουδισμένα από γυναικείες φωνές, όπως της Άννας Βίσση, της Μαρινέλλας ή της Ελένης Δήμου. Εκείνος τα έκανε δικά του.

Ο 40χρονος τραγουδιστής δήλωσε συμμετοχή μετά από παρότρυνση της 6χρονης κόρης του Ελένας, ενώ έχει ακόμα μια 3χρονη κόρη την Αριάνα.

Η blind audition

Στον διαγωνισμό συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό με το τραγούδι της Άννας Βίσση «Ακόμα μία φορά» σε μια πιο ροκ βερσιόν και έκανε με τη φωνή του και τους 4 coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους για να τον διεκδικήσουν στις blind auditions. Εκείνος εμπιστεύτηκε το ένστικτό του και διάλεξε την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, επιλογή που εκ του αποτελέσματος τον οδήγησε στην κορυφή του σόου.

«Με Πάνο, Μάστορα και Μαζωνάκη θεωρώ ότι είμαι πολύ κοντά σε κομμάτια. Ήθελα να πάω να διδαχτώ και να πάρω κάτι από μια σχολή ποπ. Θεωρώ ότι η Έλενα Παπαρίζου είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα και ήθελα να «κλέψω κάποια στοιχεία», εξήγησε ο τραγουδιστής για την επιλογή ομάδας που έκανε μιλώντας στην εκπομπή «Ήρθε κι έδεσε» του SIGMA TV.

Η σχέση του με τη μουσική

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, ξεκίνησε να παίζει ντραμς στην Γ’ Γυμνασίου και κιθάρα στην Α’ Λυκείου, μαθαίνοντας τις πρώτες συγχορδίες με τη βοήθεια του ξαδέρφου του και στη συνέχεια εξελίχθηκε ως αυτοδίδακτος και στα δύο όργανα — αλλά και στη φωνή του.

στην Γ’ Γυμνασίου και στην Α’ Λυκείου, μαθαίνοντας τις πρώτες συγχορδίες με τη βοήθεια του ξαδέρφου του και στη συνέχεια εξελίχθηκε ως και στα δύο όργανα — αλλά και στη του. Παράλληλα, ήταν αθλητής (στίβος, μπάσκετ, ποδόσφαιρο) και έπαιζε ποδόσφαιρο μέχρι τα 18 του.

Σαν φοιτητής, δοκίμασε να τραγουδήσει στον δρόμο, όμως συνειδητοποίησε πως δεν ήταν η “αλήθεια” του.

Από τα 19 του κι έπειτα, άρχισε να παίζει επαγγελματικά σε μουσικές σκηνές και μπαρ σε όλη την Κύπρο, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια έχει χτίσει μια σταθερή παρουσία στη μουσική σκηνή της Λάρνακας.

Τα τελευταία 13 χρόνια τραγουδά σταθερά στο ίδιο μαγαζί, ερμηνεύοντας κυρίως ποπ και ροκ ελληνικό ρεπερτόριο.

Αγαπά τη ροκ μουσική ως ακροατής, ενώ όταν τραγουδά προτιμά πιο ποπ και μελωδικές μπαλάντες.

Όταν ο Κωνσταντίνος κέρδισε τον Μιχάλη στα battles!

Στα battles ο Κωνσταντίνος τραγούδησε με τον Μιχάλη «Όλα περνούν - Grande amore» και ο Κωστής Μαραβέγιας (στη θέση της Έλενας Παπαρίζου) τον επέλεξε για να συνεχίσει

Η ερμηνεία του στο «Προσωπικά» που εντυπωσίασε

Η επιλογή του να διασκευάζει κομμάτια τραγουδισμένα από γυναίκες και να τα φέρνει στα μέτρα του ήταν από τα χαρακτηριστικά του στον διαγωνισμό που τον έκαναν να ξεχωρίσει με το μουσικό του στυλ.

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος απέναντι στον Γιάννη Σουριά Γιατρά από την ομάδα του Μαζωνάκη

Διαλέγοντας για ακόμα μια φορά Άννα Βίσση, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος υπερίσχυσε του Γιάννη Σουριά Γιατρά στον διαγωνισμό.

Οι εμφανίσεις του στον τελικό του The Voice

Ο Κωνσταντίνος ερμήνευσε συγκλονιστικά «Το παλιό μου παλτό στον τελικό του The Voice κάνοντας το κοινό να τον χειροκροτά όρθιο.

Η ερμηνεία του στο «Για σένανε μπορώ» έκανε την Έλενα Παπαρίζου να δηλώσει ευτυχισμένη.

Απέναντι στον φιναλίστ Χριστόδουλο Μυλωνά ο Κωνσταντίνος ερμήνευσε για το τραγούδι που τον έβαλε στον διαγωνισμό μια ανάσα πριν τη νίκη του.