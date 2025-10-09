Κωνσταντίνος Ζούλας: Ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος του στον ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του, τη νέα θέση του Κωνσταντίνου Ζούλα στον όμιλο του Φαλήρου.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του σταθμού αναφέρει:

Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός.



