Κωνσταντίνος Ζούλας: Ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος του στον ΣΚΑΪ

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον νέο ρόλο που θα έχει ο Κωνσταντίνος Ζούλας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου.

Κωνσταντίνος Ζούλας
Κωνσταντίνος Ζούλας | Eurokinissi / Γιάννης Παναγόπουλος
Ο ΣΚΑΪ έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του, τη νέα θέση του Κωνσταντίνου Ζούλα στον όμιλο του Φαλήρου.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του σταθμού αναφέρει:

Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός.


 

