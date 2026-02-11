Λαζόπουλος: «Δεν μπορεί η Καρυστιανού να συνεργαστεί με τον Ντε Γκρες, αυτός ήταν στη λίστα Επστάιν»

Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει απόψε στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του MEGA, αναβιώνοντας το θρυλικό «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Η είδηση της επιστροφής του έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους τηλεθεατές, ενώ ο ίδιος έκανε και μια σειρά από δηλώσεις που συζητήθηκαν, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno».

Ο γνωστός δημιουργός ρωτήθηκε για τη Μαρία Καρυστιανού και την απόφασή της να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα. Ο Λαζόπουλος τοποθετήθηκε ξεκάθαρα:

«Η δημιουργία του κόμματος είναι σωστή, με την έννοια ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να μην θεωρεί δεδομένο ότι η πολιτική είναι ιδιοκτησία των πρωθυπουργών, των γιων των πρωθυπουργών, των δισέγγονων. Δεν είναι εργοστάσιο η πολιτική, αν και έχει γίνει έτσι, που κληρονομεί την περιουσία του εργοστασίου στον γιο ή στους γιους.»

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί θεωρεί ότι η Καρυστιανού προχώρησε σε αυτό το βήμα:

«Νομίζω είναι σωστή κίνηση. Επειδή έφτασε σε ένα σημείο που δεν μπόρεσε –και δεν μπορεί– με τη συγκάλυψη να αποκαλύψει τίποτα, προσπαθεί να μπει μέσα, για να έχει τον τρόπο να εισχωρεί στον μηχανισμό πολύ πιο δυναμικά από το να ζητάει. Να μπορεί να μετέχει στις αποφάσεις.»

Όταν ενημερώθηκε ότι κυκλοφορούν δημοσιεύματα που θέλουν την Καρυστιανού να συμπορεύεται με τον Παύλο Ντε Γκρες, ο Λαζόπουλος αντέδρασε εμφανώς αιφνιδιασμένος:

«Ποιον; Ποιον Παύλο Ντε Γκρες; Αυτός δεν ήταν στη λίστα Epstein;»

Και πρόσθεσε:

«Δεν νομίζω να συνεργαστεί η Μαρία Καρυστιανού μαζί του.»