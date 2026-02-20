Λεμπέσης για Κοσιώνη: «Είναι καλύτερα στην υγεία της, μιλάει περισσότερο και ανακτά δυνάμεις»

Με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Ο Κύκλος που ήθελε να γίνει Κύκλος» που έγινε το βράδυ της Πέμπτης (19/2) ο συγγραφέας, Γιώργος Λεμπέσης βρέθηκε μπροστά στην κάμερα του Happy Day, ενημερώνοντας, μεταξύ άλλων, και για την κατάσταση της υγείας της στενής του φίλης, Σίας Κοσιώνη.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε από τα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυψαν την εκδήλωση για την κατάσταση της υγείας της γνωστής δημοσιογράφου, καθώς είχε νοσηλευτεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο λόγω πνευμονιόκοκκου.

«Είναι πολύ καλύτερα η Σία, είναι συνεχώς σε μία διαδικασία που ανακτά δυνάμεις. Μιλάει περισσότερο, εννοείται πως είναι απόλυτα υγιής αυτή τη στιγμή», δηλώνει ο Γιώργος Λεμπέσης.

«Μαζεύει τις δυνάμεις της και είναι σε μία φάση σίγουρα που θέλει να επιστρέψει, έχει διάθεση να γυρίσει στη δουλειά και να μπει ακόμα πιο δυνατά απ’ ό,τι ήταν πριν. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει στο δελτίο αλλά ξέρω ότι δουλεύει πολύ αυτό. Πιστεύω πως δεν θα αργήσει», συμπληρώνει ο συγγραφέας.