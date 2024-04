Λιάγκας για Ψινάκη: «Έξαλλοι και αηδιασμένοι οι άνθρωποι του Alpha» - Το μήνυμα του σταθμού μέσω Τσιμτσιλή

Αντιδράσεις προκάλεσαν όλα όσα είπε ο Ηλίας Ψινάκης στον αέρα του «Just The Two Of Us» το Σάββατο (27/4) και αφορούσαν τη Μαίρη Συνατσάκη, αλλά και ένα περιστατικό στο X-Factor πριν από δύο χρόνια όταν ο γνωστός μάνατζερ είχε επιχειρήσει να κατεβάσει το μπούστο της Κατερίνας Λιόλιου.

Ο Ηλίας Ψινάκης ισχυρίστηκε πως το όλο σκηνικό ήταν προσυνεννοημένο με την Κατερίνα Λιόλιου, πλην όμως η γνωστή τραγουδίστρια τον «άδειασε» μέσω story στο Instagram όπου τον διέψευσε κατηγορηματικά.

Σύμφωνα δε με όσα ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα (29/4) στο «Πρωινό», οι υπεύθυνοι του Alpha είναι «αηδιασμένοι» με αυτό που συνέβη στον αέρα του «Just The Two Of Us», ενώ νωρίτερα στο «Happy Day», η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε τονίσει ότι κανείς στο κανάλι δε γνώριζε ότι θα γίνονταν τέτοια σχόλια.

Λιάγκας: «Δυσαρεστημένοι, έξαλλοι και απόλυτα αηδιασμένοι με όλο αυτό που συνέβη»

«Εγώ είμαι ο πρώτος που έχει πει ότι έχει εργαλειοποιηθεί και ευτελιστεί το #MeToo γίνοντας lifestyle, από ανθρώπους που δεν έχουν καμία ουσιαστική συμμετοχή σε αυτό. Εδώ είναι άλλο το θέμα. Βγαίνει ο Ψινάκης, θυμίζει μία κατάσταση, αλλά τον αδειάζει η Κατερίνα Λιόλιου, αφού έβγαλε μία ανακοίνωση που αντί να πει πως ναι, ήταν μία πλάκα, τον αδειάζει κανονικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό» σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Το μεγάλο άδειασμα είναι από την ίδια την κυρία Λιόλιου. Τότε η κυρία Λιόλιου είχε βγει και είχε πει ότι "ήταν μια πλάκα, παιδιά", δεν είχε αντιδράσει καθόλου. Τότε, ενδεχομένως τον θεωρούσαν κραταιό τον Ψινάκη. Δεν είναι θέμα αντανακλαστικών, τότε ήταν κραταιός και έκανε μούγκα η Λιόλιου. Τώρα δεν ξέρω αν η ίδια η κοπέλα ή ο μάνατζερ της, την κατηύθυναν να βγάλει τη σχετική ανακοίνωση. Τώρα ορθώς, κατ’ έμε τον άδειασε γιατί ήταν μια χυδαία τηλεοπτική πλάκα, την οποία δεν έπρεπε να την κάνει ο Ψινάκης.

Δεν βγήκε ποτέ ο Ηλίας να πει ότι ήταν στο τσακίρ κέφι, ότι το μετάνιωσε και να ζητήσει συγγνώμη. Όταν λέει ο ίδιος ότι ήταν συνεννοημένο, και βέβαια αυτή μετά από πολλά χρόνια λέει πως δεν ήταν, τον αδειάζει. Γιατί δεν αντέδρασε τότε η Λιόλιου; Μιλάμε για μια ξεφτίλα τηλεοπτική που θα έπρεπε και ίδια να αντιδράσει. Ήταν κραταιός τότε ο Ψινάκης, παιδιά κι αυτό έχει σημασία», τόνισε στη συνέχεια ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε: «Εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι του Alpha είναι δυσαρεστημένοι, έξαλλοι και απόλυτα αηδιασμένοι με όλο αυτό που συνέβη στον αέρα τους το Σάββατο το βράδυ. Φέρνεις τον Κοκλώνη, δεν σου κάνει νούμερα, και ο Κοκλώνης φέρνει τον Ψινάκη. Ε, δεν σημαίνει ότι ο Ψινάκης θα στο κάνει Κούγκι. Μπορεί να πει δύο χαριτωμένα, δεν είναι ανάγκη να το πάει στα άκρα. Αυτή τη φορά το έκανε στα άκρα.

Είναι άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερη τηλεοπτική εμπειρία. Εγώ τον Κοκλώνη δεν τον θεωρώ έμπειρο τηλεοπτικά, δεν τον θεωρώ έναν παρουσιαστή που να μπορεί να το αντιληφθεί έγκαιρα αυτό στον αέρα και να το κόψει.Είναι σοκαριστικό το να σου συμβαίνει κάτι τέτοιο μπροστά στα μάτια σου», κατέληξε.

Τσιμτσιλή: «Επ’ ουδενί δεν ήξερε ο Alpha ότι θα γίνουν τέτοια σχόλια»

Από πλευράς της η Σταματίνα Τσιμτσιλή - μέσα από τον αέρα του «Happy Day» - τόνισε ότι οι υπεύθυνοι του Alpha δεν γνώριζαν σε καμία περίπτωση τι σχόλια σκόπευε να κάνει ο Ηλίας Ψινάκης στον αέρα του «Just The Two of Us».

«Θέλω να πω ότι ο Alpha δεν γνώριζε επ’ ουδενί το πώς θα τοποθετηθεί ο Ηλίας Ψινάκης και το πώς θα εμπλέξει το #MeToo. Το λέω αυτό γιατί κάναμε κάποια τηλέφωνα, ίσως επειδή σχολίασε και η Ναταλία Γερμανού ότι "εντάξει παιδιά, είναι σαφές ότι ο Ψινάκης ήρθε για να σώσει τα νούμερα και να κάνει ίντριγκα"».

Ακόμα και αν κάποιος του ζήτησε να κάνει ίντριγκα για να υπάρξει ενδιαφέρον και να δημιουργηθεί ντόρος, επ’ ουδενί δεν ήξερε το κανάλι και ο Alpha ότι θα γίνουν τέτοια σχόλια και θα δημιουργηθούν τέτοιοι συνειρμοί. Αυτό ήθελα να το πω γιατί είναι κάτι που το κανάλι ήθελε να ακουστεί», τόνισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.