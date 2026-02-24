Λιάγκας: «Καλύτερα που κάτσαμε από το να 'χουμε ανούσιες γραμμένες εκπομπές - Όλα τα άλλα μαϊμουδιές»

Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε σήμερα Τρίτη (24/2) στην έναρξη του Πρωινού ένα σχόλιο με νόημα, το οποίο αφορούσε τις μαγνητοσκοπημένες εκπομπές που παίζουν κάποιες φορές ανήμερα στις αργίες.

Με αφορμή το γεγονός ότι χθες Καθαρά Δευτέρα (23/2) δεν προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1 μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, ο παρουσιαστής τόνισε πόσο κατά είναι των γραμμένων εκπομπών, κάνοντας λόγο για «μαϊμουδιές».

«Καλή σας μέρα! Πώς περάσατε το τριήμερο; Σας λείψαμε; Ελπίζω να σας λείψαμε! Κι εμάς μας λείψατε! Βέβαια, καλύτερα που κάτσαμε και ξεκουραστήκαμε, από το να 'χουμε ανούσιες γραμμένες εκπομπές.

Εγώ, πάντα, δεν είμαι υπέρ των γραμμένων εκπομπών, πολλές φορές το κανάλι υποχρεώνει», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εγώ είμαι της λογικής, είτε κάνεις ζωντανή εκπομπή και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, είτε δεν κάνεις καθόλου εκπομπή και παίζει μια ωραία ελληνική ταινία.

Όλα τα άλλα είναι μαϊμουδιές που λέμε. Πάμε, Καλημέρα», κατέληξε ο παρουσιαστής του Πρωινού.