Λιάγκας: «Όσο έχω εκπομπή, δεν θα τον ξαναφιλοξενήσω ποτέ - Δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου»

Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας κατά πασίγνωστου μουσικοσυνθέτη μετά την καταγγελία της τραγουδίστριας Αργυρώς Λιακοπούλου για παραμέληση σκύλου με τον παρουσιαστή να δηλώνει πως όσο έχει εκπομπή, δεν πρόκειται να τον ξαναπροσκαλέσει σε αυτή.

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«Χρύσα, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη, επειδή του έχεις κάνει πολλές συνεντεύξεις που έχουμε παίξει στην εκπομπή, δεν θα τον ξανακαλέσεις ποτέ.

Αποδεικνύεται ότι το σκυλί ήταν σε τραγική κατάσταση, αυτό είναι αυταπόδεικτο γιατί υπάρχει το φωτογραφικό ντοκουμέντο. Πάντα πρέπει να κρατάμε και μια πισινή, γιατί υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας σε όλες τις περιπτώσεις», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού.

«Αν αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος αυτός πραγματικά είχε αφήσει το σκυλί αυτό να εξαθλιωθεί σε αυτή την κατάσταση, δεν με ενδιαφέρει ποια θα είναι η απόφαση της δικαιοσύνης, η απόφαση η δική μου είναι ότι όσο έχω εκπομπή στην τηλεόραση, εγώ δεν θα τον ξαναφιλοξενήσω ποτέ.

Μιλάμε για ένα γαϊδούρι. Ποτέ, ποτέ, τελείωσε! Δεν πάει να πει τη μεγαλύτερη ατάκα, τη μεγαλύτερη εξυπνάδα… Είναι και πετυχημένος συνθέτης και ευφυής άνθρωπος και λέει έξυπνα πράγματα συνήθως. Δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου τηλεοπτικά», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.