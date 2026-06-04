Όλη η αλήθεια πίσω από την τηλεοπτική συνάντηση Λιάγκα - Αντωνά

Έντονα σχολιάστηκε το χθεσινό παρθενικό τηλεοπτικό τετ – α – τετ του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά στον «αέρα» του «Πρωινού» και παρά την εξ’ αρχής προσπάθεια του παρουσιαστή της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 να διασκεδάσει τις όποιες εντυπώσεις και να κάνει (ευφάνταστα ίσως και όχι) τηλεοπτικά σενάρια. «Θα λυσσάξουν όλοι τώρα, θα πουν την έβγαλε, θα 'ναι μαζί του χρόνου και τέτοια» είπε ο δημοσιογράφος με την ραδιοφωνική παραγωγό να χαμογελά αμήχανα. Βέβαια τον περασμένο Γενάρη και στο πλαίσιο των τότε αλλαγών που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του (προσθήκη Τέρενς Κουίκ και Γρηγόρη Μελά) φήμες ήθελαν να έχει υπάρξει η σκέψη ένταξης στην εκπομπή της Μαρίας Αντωνά.

Διαβάστε ακόμα: Όλα τα ονόματα που είναι στο τραπέζι για την ψυχαγωγία στο OPEN - Οι γνωστοί και οι... εκπλήξεις

Μάλιστα κάποιοι τότε συνέδεσαν αυτές τις πληροφορίες με την μικρή αργοπορία της Αντωνά να δώσει καταφατική απάντηση στη συμμετοχή της στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Ο Γιώργος Λιάγκας για μια ακόμη φορά μίλησε με υποννοούμενα για το τηλεοπτικό του μέλλον αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Είμαι σε μία πρωτοφανή θέση, να είναι 5 Ιουνίου πόσο είναι… και πραγματικά, αν με ρώταγες τώρα «Γιώργο, τι θα κάνεις του χρόνου;», θα σου έλεγα, οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να είμαι εκτός τηλεόρασης. Είμαι σε μία θέση που δεν ξέρω πραγματικά αν θα έχω εκπομπή του χρόνου ή αν δεν θα έχω. Είμαι σε συζητήσεις με το κανάλι; Προφανώς είμαι. Υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές, αλλά λύση δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής», συνέχισε αναφορικά με το τηλεοπτικό του μέλλον. «Και πραγματικά είμαι και σε μία δυσάρεστη θέση να μην μπορώ να κοιτάξω στα μάτια αυτούς εδώ τους ανθρώπους, θεωρώντας ότι τους κοροϊδεύω, και να τους πω ευθέως: προχωράμε, δεν προχωράμε, μένετε, δεν μένετε. Τουλάχιστον με δική μου πρόταση, δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζει και ένα κανάλι πάνω από εμένα, έτσι; Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει εδώ και που ζω και εγώ, και που, πες ότι είμαι και ένα κομμάτι ιστορίας της τηλεόρασης, δηλαδή και το ζουν και άλλες εκπομπές και θα το ζήσουν και άλλες».

Σύμφωνα με πληροφορίες με δεδομένες τις περικοπές που θα γίνουν στην εκπομπή οι δύο πλευρές διαφωνούν για το ύψος τους. Ο παρουσιαστής θέλει τουλάχιστον τετραμελές πάνελ και επαρκή συντακτική ομάδα το κανάλι προτείνει τριμελή σύνθεση στο τραπέζι και μεγάλο περιορισμό της ομάδας. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η παραμονή του Τάσου Τεργιάκη εφόσον η εκπομπή συνεχιστεί θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη ενώ για όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες δεν υπάρχει ακόμη καθαρή εικόνα για το τι μέλλει γενέσθαι.