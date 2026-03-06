Λίβανος: Η στιγμή που πέφτει βόμβα δίπλα στο συνεργείο του MEGA

Βόμβα έπεσε δίπλα στο συνεργείο του MEGA στον Λίβανο το απόγευμα της Παρασκευής, προκαλώντας έντονη αναστάτωση, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζουν να πλήττουν τον νότιο Λίβανο, την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα και τα νότια προάστια της Βηρυτού, γνωστά ως Νταχίχε - τις καρδιές της Χεζμπολάχ και της σιιτικής κοινότητας του Λιβάνου.