Το λιτό αλλά συγκινητικό αντίο των Ράδιο Αρβύλα στον Γιώργο Παπαδάκη

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη χθες Κυριακή (4/1) σε ηλικία 74 ετών έχει σκορπίσει θλίψη και όλοι οι άνθρωποι της τηλεόρασης έχουν σπεύσει να πουν το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο που μας καλημέριζε κάθε πρωί για 34 χρόνια.

Τον Γιώργο Παπαδάκη με τον οποίο βρίσκονταν για πολλά χρόνια στην ίδια τηλεοπτική στέγη, τον ΑΝΤ1, θέλησαν να αποχαιρετήσουν και οι Ράδιο Αρβύλα με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook.

«Το Ράδιο Αρβύλα και οι άνθρωποί του, αποχαιρετούν με μεγάλη θλίψη τον Γιώργο Παπαδάκη», έγραψαν στην ανάρτησή τους oι Ράδιο Αρβύλα.