Μενού

Το λιτό αλλά συγκινητικό αντίο των Ράδιο Αρβύλα στον Γιώργο Παπαδάκη

Πώς αποχαιρέτησαν οι Ράδιο Αρβύλα τον Γιώργο Παπαδάκη. Η ανάρτηση που έκαναν στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook.

Reader symbol
Newsroom
Ράδιο Αρβύλα ΑΝΤ1
Ράδιο Αρβύλα | ΑΝΤ1
  • Α-
  • Α+

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη χθες Κυριακή (4/1) σε ηλικία 74 ετών έχει σκορπίσει θλίψη και όλοι οι άνθρωποι της τηλεόρασης έχουν σπεύσει να πουν το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο που μας καλημέριζε κάθε πρωί για 34 χρόνια. 

Διαβάστε επίσης - Γιώργος Παπαδάκης: Η γκεστ εμφάνιση στο Κωνσταντίνου και Ελένης μέσα από το πλατό του Καλημέρα Ελλάδα

Τον Γιώργο Παπαδάκη με τον οποίο βρίσκονταν για πολλά χρόνια στην ίδια τηλεοπτική στέγη, τον ΑΝΤ1, θέλησαν να αποχαιρετήσουν και οι Ράδιο Αρβύλα με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook.

«Το Ράδιο Αρβύλα και οι άνθρωποί του, αποχαιρετούν με μεγάλη θλίψη τον Γιώργο Παπαδάκη», έγραψαν στην ανάρτησή τους oι Ράδιο Αρβύλα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA