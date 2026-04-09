Λύγισε στον αέρα ο Πορτοσάλτε: «Συγκινούμαι και θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια»

Εμφανώς συγκινημένος εμφανίστηκε ο Άρης Πορτοσάλτε, το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης, στον αέρα του Live You στον ΣΚΑΪ κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με την Κωνσταντινούπολη.

Αφορμή γι’ αυτή τη συναισθηματική φόρτιση του παρουσιαστή ήταν τα λόγια του Μητροπολίτη Κυδωνιών Αθηναγόρα, ο οποίος εμφανίστηκε σε ζωντανή μετάδοση στην εκπομπή.

Ειδικότερα, όσο μιλούσε ο Μητροπολίτης, ο Άρης Πορτοσάλτε με δάκρυα στα μάτια εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «σε αυτό το ηθικό πλαίσιο, εγώ θέλω να πω πόσο, όταν σας βλέπω τώρα μέσα σ’ αυτή την αίθουσα, συγκινούμαι και θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια. Γιατί η κοινωνικοποίηση αυτής της, πάντα, μικρής κοινότητας των Ρωμιών της Πόλης γίνεται πάντα σ’ αυτές τις αίθουσες που ‘ναι δίπλα στον ναό».

«Όπου Χριστούγεννα, Πάσχα και σε όλες τις γιορτές, εκεί, μαζεύονται όλοι οι άνθρωποι για να συνεορτάσουν. Και γίνονται οικογένεια. Τώρα, βέβαια, στο Μεγάλο Ρεύμα μπορώ να πω πως η αίθουσα είναι αριστοκρατική αλλά σε κάθε κοινότητα υπάρχει μια αντίστοιχη αίθουσα», πρόσθεσε.

Η συμπαρουσιάστρια της εκπομπής, Μαρία Αναστασοπούλου, απευθυνόμενη στον κ. Πορτοσάλτε, είπε: «Αν κάποιες στιγμές, λίγες, σ’ έχω δει να συγκινείσαι, πάντα, αυτές οι στιγμές αφορούν στην Πόλη».