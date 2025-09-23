Μενού

Έκρηξη Μικρούτσικου για Πορτοσάλτε: «Στο Σύνταγμα θα μαζευτούμε να τον φτύσουμε τον κερατά»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποχώρησε από το πλατό πνιγμένος από αγανάκτηση για όσα είπε ο Άρης Πορτοσάλτε.

Mikroytsikos
Ανδρέας Μικρούτσικος | Glomex/Mega
Έκανε υπομονή, μεγάλη προσπάθεια, ακούγοντας τους συναδέλφους του να σχολιάζουν τα όσα χυδαία, ανεπίτρεπτα, κατάπτυστα ξεστόμισε ο Άρης Πορτσοσάλτε χτες στον ΣΚΑΪ (από κοντά και ο Οικονόμου).

Άκουσε ξανά στο βίντεο τον οχετό από την πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ. Δεν θέλησε να μιλήσει. Συγκρατήθηκε. Τον έπνιξε η οργή και η αγανάκτηση όμως, όπως τους περισσότερους και ξέσπασε.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος τα είπε έξω από τα δόντια και μπράβο του. Και θα είναι μεγάλη αδικία αν σκεφτεί ο οποιοσδήποτε ραδιοτηλεοπτικά να τον τιμωρήσει.

Αφού μίλησαν όλοι από το πάνελ, η Φαίη Σκορδά είπε στον Μικρούτσικο: «Καταλαβαίνω Ανδρέα μου, δεν θες να μιλήσεις και να σχολιάσεις κάτι…», με τον ίδιο ξα αποκρίνεται: «Ξεπερνάει όλα τα εσκαμμένα αυτός ο άνθρωπος. Βαθιά μέσα μου, τον έχω ότι είναι θρασύτατα αντιδραστικός. Έτσι που συνεχίζει, νομίζω το βράδυ σκέφτεται: “Τι θα πω για να με βρίζουν”. Για να με βρίζει όμως, ποιος; Ο απλός λαός. Ο αδικημένος, ο άνθρωπος του μόχθου, της δουλειάς. Και να του λένε υπερ-κουβέντες, τρεις τέσσερις υπουργοί. Γιατί παραπάνω δεν θα έχει. Γιατί έχουν επίγνωση και ενσυναίσθηση».

Στη συνέχεια, σε εμφανή ένταση ο Ανδρέας Μικρούτσικος, είπε: «Λοιπόν, τι είναι η Πλατεία Συντάγματος, το Περιστύλιον και ο χώρος έξω από τη Βουλή. Είναι ο χώρος που θα μαζευτεί και μαζεύεται όλος ο ελληνικός λαός, όπως στην επέτειο των Τεμπών, για να τον φτύσουμε τον κερατά! Θέλει φτύσιμο (φώναζε με αγανάκτηση). Ιδεολογικό… φτύσιμο. Είναι αλήτης».

Η Φαίη Σκορδά ψέλλισε: «Ανδρέα», με τον Μικρούτσικο, αποχωρώντας από το πλατό να λέει: «Συγγνώμη, θα πω χοντρά πράγματα και δεν μου φταίει το κανάλι» και στη συνέχεια ακούστηκε από το βάθος να φωνάζει:

«Είναι αλήτης» με αγανάκτηση όπως οι περισσότεροι Έλληνες για τον συγκεκριμένο.

 

