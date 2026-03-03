Μαίρη Μηλιαρέση για Καραβάτου: «Έμαθα ότι σκίζει τώρα, πάει… τούμπανο» - Τι είπε για Ρουκ Ζουκ

Η Μαίρη Μηλιαρέση μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο Ρουκ Ζουκ, την αντικατάσταση της Ελένης Τσολάκη από την Κατερίνα Καραβάτου στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου του ΑΝΤ1, αλλά και για παρουσιαστές που παρουσιάζουν δύο εκπομπές στην τηλεόραση.

«Μου λείπει πολύ η Αννίτα Πάνια από την τηλεόραση. Εγώ θέλω Αννίτα Πάνια», είπε αρχικά η παρουσιάστρια, ενώ όταν η ρεπόρτερ της εκπομπής του Alpha της είπε ότι ο Πέτρος Πολυχρονίδης θα κάνει και το νέο τηλεπαιχνίδι του Star "Club του 1%", έκανε ένα σχόλιο όλο νόημα:

Τον "Τροχό", που τον κάνει 40 χρόνια; Και τα δύο τηλεπαιχνίδια; Μπράβο, ρε παιδιά. Στερέψανε; Δεν ήξερα ότι έχουμε τέτοια λειψυδρία σε παρουσιαστές. Γιατί όχι; Να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους συνέχεια… Μην δοκιμάσετε καινούργια πρόσωπα, είναι λάθος».

Μιλώντας για το Ρουκ Ζουκ, το οποίο παρουσίαζε η ίδια στα '90s όταν το παιχνίδι παιζόταν από το Mega, η Μαίρη Μηλιαρέση σχολίασε πως έχει κάνει μεγάλη κοιλιά, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Το Ρουκ Ζουκ είναι ένα τηλεπαιχνίδι που είναι πιο fun. Έχει πολύ πλάκα. Και έχει γίνει επειδή αυτό όταν έκανα εγώ το παλιό, ήταν ένα 20λεπτο και ήταν καθαρό Rouk Zouk, δηλαδή ήταν λέξεις. Υπάρχει ένα κομματάκι μικρό τόσο και όλο το υπόλοιπο είναι η εξέλιξη και ο εμπλουτισμός από πολλά άλλα παιχνίδια.

Το Ρουκζουκάκι το έχουν κάνει μια μεγάλη κοιλιά. Δεν ξέρω πώς πάει από νούμερα, δεν έχω ιδέα. Ας το σφίξουνε λίγο να δούνε πόσο καλύτερα θα πάει. Αυτή είναι η γνώμη η δική μου και όποιος θέλει ας την ακούσει».

Τέλος, σχολιάζοντας την αντικατάσταση της Ελένης Τσολάκη από την Κατερίνα Καραβάτου στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου του ΑΝΤ1, η Μαίρη Μηλιαρέσει έσφαξε με το γάντι εκείνους που πήραν την απόφαση, λέγοντας:

«Και κάνανε την αλλαγή, γιατί δεν πήγαινε καλά η εκπομπή; Και τώρα σκίζει έμαθα, ε...; Έτσι έμαθα. Ότι σκίζει τώρα, πάει… τούμπανο. Να προσέχετε τις αλλαγές που κάνετε. Αυτό το πράγμα βγάζει μία αίσθηση ανασφάλειας και δείχνει ότι δεν έχεις κάτι στο μυαλό σου καλό να το δώσεις στον κόσμο».