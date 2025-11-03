Μακαλιάς για ακύρωση του «Πες το Ψέμα»: «Μαθαίνω ότι θα βγει εκπομπή με 4 γυναίκες και δεν άνοιξε ρουθούνι»

Ο ηθοποιός Δημήτρης Μακαλιάς τοποθετήθηκε σήμερα για το «κόψιμο» της εκπομπής «Πες το Ψέμα», μετά από τις αντιδράσεις συναδέλφων του για το ότι δεν υπήρχε καμία γυναίκα κωμικός στην ομάδα.

«Λόγω των γεγονότων των τελευταίων δέκα ημερών οι παραστάσεις ακυρώνονται», έγραφε η ανακοίνωση του Λάμπρου Φισφή.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς μιλώντας στο «Buongiorno», στο Mega, περίπου 10 μήνες μετά, δηλώνει: «Ήταν μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό θέατρο θεωρώ, δεν έχω κάτι να προσθέσω.

Και προχθές άκουγα τον Πέτρο Κωστόπουλο που έλεγε για μια εκπομπή με τέσσερις γυναίκες, δεν άνοιξε ρουθούνι για αυτό φαντάζομαι. Γενικότερα είναι μια μαύρη σελίδα, θέλω να την αφήσω πίσω. Έχει περάσει και καιρός βέβαια αλλά μου έδωσε ένα πολύ σπουδαίο μάθημα και έκανε πολύ κακό στην τέχνη και τον πολιτισμό».

Και προσθέτει: «Μου έδωσε μάθημα για τους ανθρώπους, σε προσωπικό επίπεδο. Με αυτούς τους ανθρώπους εγώ μιλούσα. Οπότε μου άφησε μια στεναχώρια, μια λύπη, μου άφησε ένα 'να προσέχεις λίγο παραπάνω', να μην ανοίγεσαι παραπάνω, να μην εμπιστεύεσαι τόσο εύκολα.

Αναφορικά με την ερώτηση για τη στάση των συμμετεχόντων ανδρών κωμικών, οι οποίοι προχώρησαν στην ακύρωση της παράστασης χωρίς να σχολιάσουν περαιτέρω απάντησε: «Προσπαθήσαμε να μην έρθουμε σε μια ρήξη γιατί, την οποία δεν θέλαμε γιατί αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Και εμείς και οι γυναίκες που έγινε όλο αυτό. Και θέλαμε να γίνει με πολύ όμορφο τρόπο και με πολλή αγάπη, γιατί έγινε με πολλή αγάπη».

«Εκεί έξω θα σε κατηγορήσουν για πράγματα που δεν είσαι. Αλλά πρέπει να έχεις το κουράγιο να ξέρεις εσύ ποιος είσαι. Και εμένα μου αρέσει που με σταματάνε στο δρόμο ακόμα και μου λένε για την παράσταση.

Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιβράβευση. Δεν χρειάζεται να το ξέρουν δέκα γυναίκες που δεν έχω καμία σχέση πια. Εγώ κοιμάμαι ήσυχος», είπε μεταξύ άλλων ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα μιλάει πια με τις γυναίκες συναδέλφους καθώε έκρινε ότι ήταν προσωπική η στοχοποίηση.