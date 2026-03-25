Μαντώ Μαυρογένους: Όταν η Κάτια Δανδουλάκη υποδύθηκε την ηρωίδα της Επανάστασης του 1821 σε σειρά της ΕΡΤ

Εκτός από τον Παπαφλέσσα που παίζεται κάθε χρόνο στην τηλεόραση με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, μία ακόμα ταινία που προβάλλεται παραδοσιακά είναι η Μαντώ Μαυρογένους με την αξέχαστη Τζένη Καρέζη.

Ωστόσο, αυτό που ίσως κάποιοι δεν θυμούνται είναι ότι την ηρωίδα του 1821 έχει ενσαρκώσει στην τηλεόραση η Κάτια Δανδουλάκη στη σειρά της ΕΡΤ «Προδομένος Λαός - Μαντώ Μαυρογένους», η οποία είχε προβληθεί το καλοκαίρι του 1983.

Η σειρά, η οποία σώζεται στο αρχείο της ΕΡΤ και είναι διαθέσιμη στο Ertflix και μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ, βασιζόταν στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Γεωργίου Ρούσσου και ολοκληρώθηκε σε 12 επεισόδια αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε 24 επεισόδια.

Παρά το γεγονός ότι την Κάτια Δανδουλάκη πλαισίωναν πολλοί γνωστοί και αγαπητοί στο κοινό ηθοποιοί, η ανταπόκριση του κοινού φέρεται να μην ήταν η αναμενόμενη λόγω της εποχής που προβλήθηκε και έτσι η ΕΡΤ αποφάσισε την πρόωρη ολοκλήρωση της σειράς.

Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι από τότε έχει προβληθεί μόνο δύο φορές σε επανάληψη, μία φορά το 2015 και άλλη μία φορά το 2024.

Μαντώ Μαυρογένους: Η υπόθεση της σειράς

Στην αρχή της η σειρά μας μεταφέρει στην Τεργέστη του 1815 όπου «ξυπνάει» η επιθυμία για την απελευθέρωση της Ελλάδας με αφορμή τη συντριβή του Ναπολέοντα στο Βατερλό.

Στη συνέχεια βλέπουμε όλη τη χρονική περίοδο μέχρι το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821 κατά την οποία τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας προσπαθούσαν να οργανώσουν τον Αγώνα και παράλληλα, να συγκεντρώσουν χρήματα για αυτόν.

Την ίδια στιγμή βλέπουμε τη ζωή της νεαρής τότε Μαντώς Μαυρογένους που αποφασίζει να αφοσιωθεί και αυτή με τη σειρά της στην Επανάσταση κόντρα στα στερεότυπα της εποχής για τον ρόλο της γυναίκας που την ήθελε κλεισμένη στο σπίτι ως σύζυγο και μητέρα, χαρίζοντας, μάλιστα, την περιουσία της, μια κίνηση στην οποία θα βρει απέναντί της και την ίδια της τη μητέρα.

Στο τελευταίο επεισόδιο βλέπουμε τη Μαντώ Μαυρογένους μαζί με τον Παπαφλέσσα να πείθον τους προεστούς πως ήρθε η ώρα να ξεσπάσει η Επανάσταση του 1821 και να ζητούν την ευλογία από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό.

Εκτός από την Κάτια Δανδουλάκη, πρωταγωνιστούσαν, μεταξύ άλλων, οι Νίκος Γαλανός, Γιώργος Κοτανίδης, Καίτη Λαμπροπούλου, Σταύρος Ξενίδης, Χρήστος Πάρλας, Πάνος Χατζηκουτσέλης, Τίμος Περλέγκας, Περικλής Μουστάκης, Σωτήρης Τσόγκας, Ντόρα Βολονάκη

Ποια αγαπημένη ηθοποιός υποδύθηκε πρώτη τη Μαντώ Μαυρογένους

Δύο δεκαετίες πριν την Κάτια Δανδουλάκη και συγκεκριμένα το 1959, τον ρόλο της Μαντώς Μαυρογένους είχε ενσαρκώσει στο θέατρο η αγαπημένη Μαίρη Αρώνη (η Πάστα-Φλώρα από την ταινία Μια Τρελή, Τρελή Οικογένεια) με την παράσταση να βασίζεται επίσης στο έργο του Γεώργιου Ρούσσου.

Η παράσταση ανέβηκε στο θέατρο Ακροπόλ τον Οκτώβριο του 1959 και παιζόταν μέχρι τον Ιανουάριο του 1960, μιας και τότε στα θέατρα ανέβαιναν δύο παραστάσεις κατά τη διάρκεια μια θεατρικής σεζόν.

Η Μαίρη Αρώνη στη θεατρική παράσταση Μαντώ Μαυρογένους | @YouTube

Το 1971 προβλήθηκε στους κινηματογράφους η ταινία με πρωταγωνίστρια την Τζένη Καρέζη που έκοψε 201.626 εισιτήρια και λίγα χρόνια αργότερα, το φθινόπωρο του 1974 η Αλίκη Βουγιουκλάκη ανεβάζει και αυτή με τη σειρά της τη θεατρική παράσταση «Μαντώ Μαυρογένους - Προδομένος Λαός» στο θέατρο Αλίκη.