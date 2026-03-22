Παπαφλέσσας: Πόσα εκατομμύρια κόστισε η ταινία και γιατί «τα πήρε» ο Παπαμιχαήλ στην πρεμιέρα

Ο Παπαφλέσσας με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ είναι αναμφίβολα η πιο χαρακτηριστική ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 που δεν λείπει ποτέ από το πρόγραμμα της τηλεόρασης κάθε χρόνο είτε ανήμερα της 25ης Μαρτίου είτε λίγο πριν.

Φέτος η υπερπαραγωγή της Φίνος Φιλμ και του Τζέιμς Πάρις με θέμα τη ζωή του αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 θα προβληθεί την Κυριακή (22/3) στις 21.00 στον ΑΝΤ1, αλλά και την Τετάρτη (25/3) - ανήμερα της Εθνικής επετείου - στις 09.00, πάλι από το κανάλι του Αμαρουσίου.

Διαβάστε επίσης: H δεύτερη κινηματογραφική εμφάνιση της Κάτιας Δανδουλάκη - Το μάθημα που πήρε από την ταινία «Παπαφλέσσας»

Ο «Παπαφλέσσας», σε σκηνοθεσία Ερρίκου Ανδρέου, προβλήθηκε τη σεζόν 1971-1972, έκοψε 297.817 εισιτήρια και απέσπασε τη 10η θέση στην κατάταξη με τις ταινίες της χρονιάς. Τα δικαιώματα διανομής της ταινίας έχει σήμερα η εταιρεία Καραγιάννης - Καρατζόπουλος.

Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες υπερπαραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου, κοστίζοντας 12.000.000 δραχμές, ένα ποσό αστρονομικό για την εποχή.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι εκείνη την εποχή το μέσο κόστος για μια ελληνική ταινία κυμαινόταν μεταξύ 2-4 εκατομμυρίων δραχμών ειδικά εάν οι πρωταγωνιστές της ήταν «σταρ» αλλιώς το budget ήταν αρκετά χαμηλότερο, περίπου στο 1-1,5 εκατομμύριο δραχμές.

Στην ταινία, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων έγινε στο ιστορικό χωριό Αμπελάκια της Λάρισας, έπαιζε και η Κάτια Δανδουλάκη που σε συνέντευξή της στο «Βήμα» πριν από μερικά χρόνια είχε δηλώσει:

«Κατ’ αρχάς ήταν τρεις συμβεβλημένες εταιρείες για χορηγία του "Παπαφλέσσα", πράγμα που σημαίνει ότι ήταν πανάκριβη, από αυτές που σήμερα πολύ δύσκολα γυρίζονται στην Ελλάδα.

Θυμάμαι ότι για τις σκηνές μαχών χρησιμοποιήθηκαν και πάρα πολλοί στρατεύσιμοι που υπηρετούσαν τη θητεία τους. Δύσκολη παραγωγή, πολλά συνεργεία συγχρόνως, τέσσερις βοηθοί σκηνοθέτες, και οι δύο Φωτόπουλοι (Διονύσης, Βασίλης) στα σκηνικά.

Θα μπορούσα να αποκαλέσω αυτή την ταινία μια "ηρωική επένδυση" ακριβώς επειδή γυρίστηκε στο τέλος εκείνου του κινηματογράφου.

Σκέφτομαι σήμερα ότι τότε, όντας και τόσο νέα, δεν μπορούσα με τίποτε να φανταστώ το μέγεθος της τρέλας που είχαμε για να γίνει ο "Παπαφλέσσας", αλλά και οι "Σουλιώτες", ταινίες που παίζονται κάθε χρόνο από τότε και δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα».

Γιατί εξοργίστηκε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ στην πρεμιέρα του Παπαφλέσσα

Η πρώτη προβολή του Παπαφλέσσα έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου 1971 στο 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την ταινία να κερδίζει όχι μόνο τις καλύτερες κριτικές, αλλά και τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Αρτιότερης Παραγωγής.

Ακόμα δόθηκε Τιμητική διάκριση στον σκηνογράφο και ενδυματολόγο Διονύση Φωτόπουλο, ενώ η ταινία χαρακτηρίστηκε ως «ο καλύτερος ρόλος» της καριέρας του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον οποίο στην πρεμιέρα συνόδευε η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Ωστόσο, ο πρωταγωνιστής εξοργίστηκε από τη συμπεριφορά μιας ομάδας θεατών που βρίσκονταν στον εξώστη και άρχισαν τα γιουχαΐσματα και τις κοροϊδίες σε βάρος του Παπαμιχαήλ, αλλά και των παραγωγών.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Απογευματινή ο αξέχαστος ηθοποιός δεν είχε κρύψει την οργή, αλλά και την απογοήτευσή του, εκφράζοντας την άποψη πως θα ήταν προτιμότερο να καταργηθεί το Φεστιβάλ.

«Μίσησα την οργανωμένη οχλαγωγία του Φεστιβάλ. Εκείνων που μετέτρεψαν την αίθουσα σε εξέδρα γηπέδου. Ντροπή τους τέτοια ασέβεια. Δεν σεβάστηκαν τίποτε.

Εξεπλάγην. Επρόκειτο για ένα φαιδρό συρφετό αγέλης, φανατικών της εξέδρας. Καφενόβιους. Ήρθαν με σκοπό να μετατρέψουν το Φεστιβάλ σε εμποροπανήγυρη. Για αυτό είναι προτιμότερο να καταργηθεί», είχε δηλώσει ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ.