Μαρία Αναστοσοπούλου: Η εξομολόγηση για την κατάψυξη ωαρίων - «Ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία»

Μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Αναστασοπούλου στο περιοδικό ΟΚ, καθώς μίλησε για τον χωρισμό της από τον Γιάννη Κολοκυθά, ενώ εξομολογήθηκε ότι προχώρησε στην κατάψυξη των ωαρίων της.

Η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε αρχικά πώς ήταν η διαδικασία, ενώ αποκάλυψε πως το αποφάσισε μετά από παρότρυνση του γυναικολόγου της.

«Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εγώ δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία. Απλά ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία. Είναι πολύ προσωπική εμπειρία. Βλέπεις αλλαγές στο σώμα σου, πρέπει να τις διαχειριστείς, είναι πράγματα που δεν έχεις ξανανιώσει. Είναι ένα ιδιαίτερο δεκαπενθήμερο», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενη για το πώς αισθανόταν εκείνη την περίοδο, η Μαρία Αναστασοπούλου είπε:

«Ούτε φοβήθηκα ούτε είχα ψυχολογικές μεταπτώσεις που μπορεί να έχεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν πρωτόγνωρο. Όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, δεν ξέρεις τι ακολουθεί. Αλλά τελικά, όταν το κάνεις, αισθάνεσαι ότι έκανες το σωστό».

«Στον ετήσιο έλεγχο που πήγα να κάνω, ο γυναικολόγος μου μου είπε: «Γιατί δεν το έχουμε κάνει ήδη;». Το είχα σκεφτεί κι εγώ, αλλά δεν το είχα βάλει μέχρι τότε στο πρόγραμμα. αποφάσισα ακαριαία: «Τώρα ή ποτέ». Η επιστήμη προσφέρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το χρησιμοποιείς, και από κει και πέρα τι θα φέρει το μέλλον κανένας δεν το ξέρει. Δεν ένιωθα να πιέζομαι, ότι πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χρησιμοποίησα αυτό το εργαλείο και ησύχασα. Η επιστήμη έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, που σκέφτεσαι: «Γιατί να μην το κάνω;». Ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στην πορεία», ανέφερε για το πώςς έλαβε την απόφαση.

Αναφορικά με τον χωρισμό της και πώς είναι να συνεργάζονται με τον Γιάννη Κολοκυθά, ενώ δεν είναι πλέον μαζί, δήλωσε:

«Η δική μας ιστορία με τον Γιάννη -και όχι μόνο, καθώς υπάρχουν πολλές- έχει δείξει ότι μπορείς να δεις τον πρώην σύντροφό σου ως φίλο και συνεργάτη», δηλώνει αρχιλά η παρουσιάστρια του Live You και προσθέτει:

«Με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή “Τα Παιδιά της Αλλαγής”, στον ΣΚΑΪ 100.3, που φέτος διανύει τη 13η σεζόν. Είναι ευλογία όταν οι όροι με τους οποίους δύο άνθρωποι έχουν χωρίσει είναι τέτοιοι που μπορούν να συνεχίσουν το επαγγελματικό σκέλος εκεί που το άφησαν πριν. Στη δική μας περίπτωση λειτουργεί πάρα πολύ καλά».

«Μετά τον χωρισμό έμαθα ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις και να βρεις τρόπους να προσαρμοστείς σε μία νέα, πολύ διαφορετική κατάσταση απ’ ό,τι είχες βιώσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι εξαιρετικό μάθημα», εξομολογείται η δημοσιογράφος για τον χωρισμό της με τον Γιάννη Κολοκυθά.

«Χρειάστηκαν κάποιοι μήνες προκειμένου να συνειδητοποιήσω την καινούρια κατάσταση. Δεν μπορώ να σου πω ότι υπήρξε μέρα που δυσκολευόμουν πάρα πολύ να ανταποκριθώ στην καθημερινότητα. Ήρθαν όλα ως συνέχεια, γιατί συνέβησαν με τον ομαλό και σωστό τρόπο», παραδέχεται η Μαρία Αναστασοπούλου.