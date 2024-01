Μαρία Χατζηστεφανή: Το success story της επενδύτριας του Dragons’ Den

Το Dragons’ Den έρχεται για δεύτερη χρονιά στον ANT1 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη. Το ριάλιτι επιχειρηματικότητας κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στις 22.30 με ανανεωμένη και μεγαλύτερη ομάδα των Dragons, αποτελούμενη από παλαιά, αλλά και δύο νέα μέλη.

Σταθερή στη θέση της θα είναι η Μαρία Χατζηστεφανή, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του «The Rodial Group», η οποία σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Fay’s Time» τον περασμένο Νοέμβριο είχε δηλώσει ότι «Στη δεύτερη σεζόν θα δούμε μεγαλύτερο αριθμό επενδύσεων».

Μάλιστα, είχε αποκαλύψει ποιος ήταν ο λόγος που είχε εξ αρχής δεχτεί να λάβει συμμετοχή στο Dragons’ Den, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω εδώ και 24 χρόνια την εταιρεία Rodial στην Αγγλία, έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και θα ήθελα να βοηθήσω τους νέους ανθρώπους».

Ποια είναι η Μαρία Χατζηστεφανή

Η Μαρία Χατζηστεφανή γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ξεκίνησε την καριέρα της ως beauty editor σε ένα ελληνικό περιοδικό μόδας. Απόφοιτος της Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Columbia των ΗΠΑ και στη συνέχεια μετακόμισε στο Λονδίνο όπου εργάστηκε σε τράπεζα επενδύσεων.

Το 1999 αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της ιδρύοντας την εταιρεία καλλυντικών «Rodial», έχοντας ως έμπνευση τη χειροποίητη κρέμα από χυμό ροδιού που χρησιμοποιούσε η γιαγιά της και ως κίνητρο το κενό που εντόπισε στην αγορά στοχευμένων καλλυντικών προϊόντων.

«Ξεκίνησα την επιχείρηση από ένα μικρό δωμάτιο στο σπίτι, κυριολεκτικά από το τίποτα. Δεν είχα επένδυση για να μπορώ να έχω ένα γραφείο ή μια ομάδα στην αρχή. Τα έκανα όλα μόνη μου», έχει δηλώσει η ίδια.

Μέσα σε δέκα χρόνια η εταιρεία της σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων και τα προϊόντα της είναι πλέον διαθέσιμα παγκοσμίως σε 35 χώρες και σε πάνω από 2.000 αναγνωρισμένα πολυτελή πολυκαταστήματα, όπως τα Selfridges, Harrods, Space NK, Neiman Marcus, Blue Mercury με ορκισμένες οπαδούς διάσημες σταρ, όπως οι Κάμερον Ντίαζ, Μπιγιονσέ, Βικτόρια Μπέκαμ, Κάιλι Τζένερ, Ελ Μακφέρσον, Σιένα Μίλερ, Έλι Γκούλντινγκ, Τζένιφερ Λόπεζ, Αντζελίνα Τζολί, Κίρστεν Ντανστ, Τζέσικα Άλμπα, Μέγκαν Φοξ και Κιμ Καρντάσιαν.

Σήμερα, η Μαρία Χατζηστεφανή συνεχίζει να δημιουργεί και να εξελίσσεται με την ίδια λαχτάρα. Ταξιδεύει πολύ για να εμπνέεται, δεν εφησυχάζει ποτέ και είναι υπέρμαχος των νέων επιχειρηματιών.

Το 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο «How To Be An Overnight Success», το οποίο έγινε best seller και συνέχισε με δύο ακόμα τίτλους το «How To Make It Happen» και «How To Live Your Best Life».

«Στην επαγγελματική μου πορεία έχω ακούσει περισσότερα "όχι" από "ναι". Αυτό δε σταμάτησε, όμως, την προσπάθειά μου να κατακτώ τους στόχους μου. Πάντα βρισκόμουν σε εγρήγορση, ώστε να βρω τρόπο το "όχι" να γίνει "ναι”"», έχει δηλώσει η ίδια.

Το 2018, ήταν στην κριτική επιτροπή του British Fashion Council / Vogue Fashion Fund, ενώ εμφανίστηκε και στην επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή «Project Runway» ως guest μέντορας.

Με followers που αγγιζουν το 1 εκατομμύριο στους δύο λογαριασμούς της στο Instagram, η Μαρία Χατζηστεφανή είναι κάτι παραπάνω από μία διεθνώς επιτυχημένη επιχειρηματίας, και συγγραφέας. Είναι το απόλυτο success story της ψηφιακής εποχής.

Αναζητά πάντα την ισορροπία της στην οικογενειακή της ζωή αφιερώνοντας ποιοτικό χρόνο στον σύζυγο και τους δύο γιους τους.