Μαρία Παλαιολόγου: «Ο Χάρης Ρώμας με είχε πικράνει με τα λόγια του, αλλά θέλω να είναι καλά»

Η Μαρία Παλαιολόγου που έχει μείνει στην τηλεοπτική ιστορία μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της κυρίας «Νίτσας Βούπουρα» στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» των Ρώμα-Χατζησοφιά, έκανε μία αποκάλυψη για τον Χάρη Ρώμα.

Η ηθοποιός, σε πρόσφατη συνέντευξή της, μίλησε για την πικρία που της έχει αφήσει η τελευταία της συνομιλία με τον γνωστό ηθοποιό πριν από μερικά χρόνια, όταν εκείνη τον κάλεσε στο τηλέφωνο για να του ζητήσει δουλειά.

«Έχω κάποια παράπονα από τον Χάρη, αλλά -εντάξει- θέλω να είναι καλά. Τον είχα πάρει τηλέφωνο και του είχα ζητήσει δουλειά. Η απάντηση που πήρα ήταν ουσιαστικά ότι είχε πολλές υποχρεώσεις και πολλούς ανθρώπους που του ζητούσαν δουλειά. Αυτό με είχε πικράνει», αφηγείται η Μαρία Παλαιολόγου.

Μαρία Παλαιολόγου - «Αγάπησα τον ρόλο της Νίτσας»

«Ο ρόλος της κυρίας Νίτσας είναι ένας ρόλος που αγαπώ πάρα πολύ. Παρότι δεν ήταν μεγάλος, μέσα από αυτόν με γνώρισε και με αγάπησε πολύς κόσμος. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για έναν ηθοποιό», παραδέχεται σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Δεν περίμενα καθόλου ότι θα γινόταν τόσο αγαπητή η κυρία Νίτσα. Ήταν ένας μικρός ρόλος αλλά τελικά έμεινε στη μνήμη του κόσμου. Όταν ακόμα και σήμερα με φωνάζουν “κυρία Νίτσα” στον δρόμο, χαίρομαι πραγματικά. Φυσικά και θα ήθελα πολύ να μου δοθεί ξανά ένας ακόμη ρόλος που θα αγαπηθεί από το κοινό.

Χαίρομαι πάρα πολύ όταν με φωνάζουν “κυρία Νίτσα” στον δρόμο. Εκεί καταλαβαίνω ότι άφησα κάτι στον κόσμο και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη ανταμοιβή για έναν ηθοποιό», πρόσθεσε.