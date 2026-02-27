MasterChef: Μαλλιά κουβάρια οι Μπλε μετά την ήττα - «Πες έκανα μαλ..., βγάλτε με στον τάκο»

Βγήκαν τα μαχαίρια - κυριολεκτικά και μεταφορικά - χθες (26/2) στο MasterChef μεταξύ των παικτών της μπλε μπριγάδας μετά την ήττα στην τελευταία ομαδική δοκιμασία.

Η όλη ένταση που επικράτησε ανάμεσα στα περισσότερα μέλη της μπριγάδας ήταν για να μπορέσει να γλιτώσει ο καθένας τον εαυτό του από το να βγει υποψήφιος με τους τρεις σεφ και τους κριτές του ριάλιτι μαγειρικής του Star να παρακολουθούν το όλο σκηνικό.

«Θέλει να δείχνει ότι παίρνει ευθύνες, αλλά ταυτόχρονα δεν παίρνει και ευθύνες. Να πει, "ΟΚ, έκανα μαλ… και τελειώνει εκεί".

Και δεν θα συζητούσαμε τίποτα παραπάνω, ρε φίλε! Πες, "έκανα μαλ…, ναι υποτίμησα τον Γιώργο" και όχι ότι όλα είναι καλά και πήγες να τα κάνεις καλά αλλά πάντα προσπαθείς να βρεις κάτι άλλο για να μπαλώσεις τη μαλ… σου, ρε φίλε.

Πες έκανα μαλ..., βγάλτε με στον τάκο, τελείωσε", δήλωσε ο Γιώργος στην κάμερα του MasterChef για τον συμπαίκτη του, Χάρη.

«Ως Γιώργος δεν θα ήθελα να έχω έναν σεφ που να μου λέει "όχι, όχι και αυτό και αυτό”. Δεν μ’ αρέσει αυτό. Εγώ θέλω να 'χω σεφ εμένα, δηλαδή το πώς συμπεριφέρομαι εγώ. Θέλω σεβασμό. Να με σέβεται αυτός που δουλεύει μαζί μου», είπε μπροστά σε όλους.

Από πλευράς του ο Σωτήρης Κοντιζάς εξήγησε τόσο στον Γιώργο όσο και στους υπόλοιπους παίκτες ότι «όταν μαγειρεύεις, θέλει καρδιά. Όταν ηγείσαι, θέλει ψυχή. Όταν παίρνεις αποφάσεις μέσα στην κουζίνα, θέλει κρύο αίμα. Και όλα αυτά μαζί, θέλουν γερό στομάχι. Δεν είναι εύκολο».