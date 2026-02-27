Survivor: Ποιον έσωσε το κοινό και η ανατροπή με τη διπλή αποχώρηση - «Δεν μπορώ να πιστέψω»

Ο Γιώργος Λιανός συνηθίζει να αποκαλεί το Survivor το παιχνίδι των ανατροπών και το βράδυ της Πέμπτης (26/2) είχαμε μία ακόμα αφού είχαμε διπλή αποχώρηση από το ριάλιτι επιβίωσης για τελείως διαφορετικούς λόγους: η μία ήταν η αποχώρηση της εβδομάδας που περιμέναμε και η άλλη οικειοθελής για λόγους υγείας.

Αναλυτικότερα, πριν οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες ριχτούν στον στίβο μάχης για τον αγώνα επάθλου, ο Γιώργος Λιανός τους ανακοίνωσε ότι η Λήδα Μυλωνά, η οποία είχε μπει στο Survivor μόλις την προηγούμενη Κυριακή (22/2) και είχε ενσωματωθεί στους Κόκκινους, δεν θα συνεχίσει στο παιχνίδι.

«Πριν προχωρήσουμε στη συζήτησή μας γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις, έχω να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση που αφορά στην ομάδα των Αθηναίων.

Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Λήδα Μυλωνά, λόγω ιατρικού θέματος που αντιμετωπίζει, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο Survivor», είπε ο παρουσιαστής απευθύνοντας τον λόγο στη Μαντίσα Τσότα, η οποία είχε έρθει κοντά με την πρώην παίκτρια από την πρώτη στιγμή που εκείνη μπήκε στο παιχνίδι.

«Η Λήδα ήρθε και για να ομορφύνει και για να δυναμώσει την ομάδα. Απέδειξε μέσα δυο αγώνες ότι μπορεί να δώσει και προφανώς είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη, γιατί με το που έφτασε στο νησί ήταν λες και την γνώριζα από πριν.

Ήρθαμε τόσο κοντά τόσο γρήγορα που ήταν σαν να είμαστε εδώ παραπάνω από 1,5 μήνα. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη που έφυγε», δήλωσε η Μαντίσα.

Survivor: Ποιον παίκτη έσωσε το κοινό

Στον αγώνα επάθλου που ακολούθησε οι Αθηναίοι ήταν εκείνοι που νίκησαν με 10-7 με τις εντάσεις να μη λείπουν ανάμεσα σε εκείνους και τους Επαρχιώτες αφού σε ένα run ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας καθοδηγούσε την... αντίπαλο Βασιλική Μουντή που έπαιζε εκείνη τη στιγμή με κλειστά μάτια, με την παίκτρια να νομίζει ότι της μιλούσε κάποιος συμπαίκτης από την ομάδα της.

Τελικά, αργότερα στο επεισόδιο ο Αλέξανδρος ζήτησε συγγνώμη από τη Βασιλική, η οποία, εδώ που τα λέμε δικαίως, είχε άλλη έγνοια στο μυαλό της αφού ήταν υποψήφια προς αποχώρηση μαζί με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και τη Δήμητρα Λιάγγα.

Κανένας από τους τρεις δεν ήθελε να φύγει από το Survivor, όπως δήλωσαν στον Γιώργο Λιανό στο Συμβούλιο του Νησιού με τον Δημήτρη και τη Βασιλική να τονίζουν πως δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να χρειαστεί να μονομαχήσουν ο ένας απέναντι στον άλλο.

Τελικά, αυτό δεν χρειάστηκε, αφού ο Δημήτρης σώθηκε από την ψηφοφορία του κοινού με τη Δήμητρα και τη Βασιλική να μονομαχούν για την παραμονή τους στο Survivor.

Η Βασιλική Μουντή αποχωρεί από το Survivor

Αν και αρχικά η Βασιλική είχε προβάδισμα, τελικά νίκησε η Δήμητρα και έτσι συνεχίζει κανονικά στο ριάλιτι επιβίωσης σε αντίθεση με τη Βασιλική Μουντή που αποχώρησε.

«Αυτό είναι το Survivor, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πιστέψω πως αυτό το παιχνίδι τελειώνει για μένα εδώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς αλλά έτσι είναι και όπως είπε και ο Βαλάντης, όλα γίνονται για κάποιο λόγο.

Δεν μπορώ να πιστέψω. Όλα θα μου λείψουν, οι αγώνες, η παραλία, τα παιδιά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς που φεύγω τώρα, αλλά αυτό είναι», είπε χαρακτηριστικά η Βασιλική Μουντή λίγο πριν αποχωρήσει από το Survivor.

Στο τέλος, όπως γίνεται σε κάθε αποχώρηση, o Γιώργος Λιανός της ζήτησε να γράψει το όνομα μιας παίκτριας ή ενός παίκτη από την ομάδα της που θέλει να επιβραβεύσει ή να τιμωρήσει.

Αυτό, όμως, είναι κάτι που θα μάθουμε στα επόμενα επεισόδια και συγκεκριμένα στην επόμενη χαμένη ασυλία της ομάδας των Αθηναίων.