MasterChef: Ξεσάλωσε το Χ με τα κλάματα του Τάσου για την αποχώρηση της Μενεξιάς - «Λιώνει για την ομορφούλα»

Η Μενεξιά ήταν η παίκτρια που αποχώρησε από το MasterChef το βράδυ της Πέμπτης 30/4. Η παίκτρια της κόκκινης μπριγάδας κατάφερε να φτάσει μέχρι την 14άδα αν και δεν είναι επαγγελματίας μαγείρισσα.

Η Μενεξιά βρέθηκε στον τάκο μαζί με τους: Φίλιπ, Χρήστο και Βασίλη, αλλά ο terminator – όπως την αποκαλούσαν- έπεσε αυτή τη φορά, από ένα απαιτητικό πιάτο αντιγραφής με ψάρι.

Εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε «γεμάτη» από την εμπειρία: «Πήγα πιο μακριά από όσο περίμενα. Στην αρχή δεν ήμουν ο εαυτός μου, αλλά μετά χαλάρωσα και το απόλαυσα. Κέρδιζε πάντα η μαχήτρια μέσα μου», είπε. «Έκανα κι όμορφα πράγματα για μένα τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας», πρόσθεσε μιλώντας στους κριτές.

Μιλώντας για όσα θα της λείψουν ανέφερε: «Τα παιδιά σίγουρα. Το σπίτι, η τρέλα, η μαγειρική, η πίεση, το άγχος, όλα, όλα τα συναισθήματα τα οποία ήταν πάντα ανάμεικτα. Υπήρχε χαρά, υπήρχε και λύπη. Ε, πολύ έντονη εμπειρία. Φεύγω πολύ γεμάτη».

Η Μενεξιά δεν συγκράτησε τα δάκρυά της, αλλά ούτε και ο Τάσος, με τον οποίο φάνηκε να έχουν έρθει κοντά στο παιχνίδι. «Το ότι θα έκλαιγα για κόσμο δεν το περίμενα, αλλά είναι οι συνθήκες έτσι και έρχεσαι πιο κοντά με τους ανθρώπους. Φταίει και το ότι είμαστε όλη μέρα μαζί. Όταν έρχεσαι τόσο συναισθηματικά κοντά, κάποια στιγμή σπας», δήλωσε ο Τάσος για την αποχώρηση της Μενεξιάς.

Τα σχόλια στο Χ για Τάσο και Μενεξιά

Μάλιστα, το Twitter το πήγε ένα βήμα παρακάτω και αναρωτήθηκε αν η σχέση τους ήταν παραπάνω από φιλική κρίνοντας από την αντίδραση του παίκτη που μένει πίσω.



O Τάσος πλημμύρισε το πλατό εν τω μεταξύ επειδή χάθηκε η γκόμενα...🤣🤣 #masterChefGR — Μοναχικός🖤 (@Monaxikos_) April 30, 2026

Επειδη μαλλον εχω χασει επεισόδια (σίγουρα)

Ειχαν έρθει όντως τόσο κοντά ο Τάσος με την Μενεξια? #MasterChefGR — Eleni 🩵 (@ElenaXF_Serquel) April 30, 2026

Γιατι κλαματα ο Τάσος για τη Μενεξια; Τι επεισοδια έχουμε χασει;#masterchefgr — Hero Grigoraki (@herogrig) April 30, 2026

Ο Τάσος λιώνει για την ομορφούλα. Η Μενεξια είναι 9ρι όμως . Πολλά κιλά για τον Τάσο να την έχει… — rania passoula design (@RaniaPassoula) April 30, 2026