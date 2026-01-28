Μενού

Η Μενεξιά του MasterChef έπαιξε με διαφορετικό όνομα στο Ρουκ Ζουκ και το X την περίμενε στη γωνία

Ένα γνώριμο πρόσωπο από το μαγειρικό ριάλιτι MasterChef εντόπισαν οι τηλεθεατές στο τηλεπαιχνίδι Ρουκ Ζουκ με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Λία Παππά
Μενεξιά MasterChef
Η Μενεξιά στο MasterChef | Υoutube/ MasterChef Greece
Η Μενεξιά βρίσκεται ήδη στο σπίτι του MasterChef για να εξερευνήσει τις δυνατότητές της στη μαγειρική, ως μη επαγγελματίας. Η 30χρονη που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη αλλά μένει μόνιμα Αθήνα είναι στυλίστρια, αλλά της αρέσει να πειραματίζεται στην κουζίνα.

Από την πρώτη στιγμή οι χρήστες του X είχαν στρέψει πάνω της το βλέμμα τους καθώς θεώρησαν ότι λόγο του πληθωρικού της χαρακτήρα μπορεί να δημιουργήσει κόντρες στο Masterchef.

Διαβάστε ακόμα: MasterChef: Το X «δίκασε» τη Μενεξιά - «Θα σου δώσουμε την ποδιά γιατί φαίνεσαι εξαιρετική για μαναφούκια»

Δεν φαντάστηκαν όμως ότι η Μενεξιά θα παίξει εις διπλούν στην ελληνική τηλεόραση. Η παίκτρια του MasterChef είχε πάρει μέρος στο Ρουκ Ζουκ. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε στον ΑΝΤ1 μεταξύ άλλων η Ξένια, όπως συστήθηκε στη Ζέτα Μακρυπούλια, μίλησε για τον παιδικό της έρωτα... τον Τζόνι Ντεπ.

Η αντίδραση των χρηστών του Χ όταν είδαν τη Μενεξιά από το MasterChef στο Ρουκ Ζουκ

 

