Η Μενεξιά του MasterChef έπαιξε με διαφορετικό όνομα στο Ρουκ Ζουκ και το X την περίμενε στη γωνία

Η Μενεξιά βρίσκεται ήδη στο σπίτι του MasterChef για να εξερευνήσει τις δυνατότητές της στη μαγειρική, ως μη επαγγελματίας. Η 30χρονη που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη αλλά μένει μόνιμα Αθήνα είναι στυλίστρια, αλλά της αρέσει να πειραματίζεται στην κουζίνα.

Από την πρώτη στιγμή οι χρήστες του X είχαν στρέψει πάνω της το βλέμμα τους καθώς θεώρησαν ότι λόγο του πληθωρικού της χαρακτήρα μπορεί να δημιουργήσει κόντρες στο Masterchef.

Δεν φαντάστηκαν όμως ότι η Μενεξιά θα παίξει εις διπλούν στην ελληνική τηλεόραση. Η παίκτρια του MasterChef είχε πάρει μέρος στο Ρουκ Ζουκ. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε στον ΑΝΤ1 μεταξύ άλλων η Ξένια, όπως συστήθηκε στη Ζέτα Μακρυπούλια, μίλησε για τον παιδικό της έρωτα... τον Τζόνι Ντεπ.

Η αντίδραση των χρηστών του Χ όταν είδαν τη Μενεξιά από το MasterChef στο Ρουκ Ζουκ

Η Μενεξιά του #MasterChefGR έχει χόμπι την μαγειρική.Η " Ξένια " του #RoukZouk από την άλλη,έχει χόμπι την μουσική και τα κοσμήματα 🥹🤦🏻‍♂️🤣 pic.twitter.com/bJpBHJdE7M — Ο Μοναχικός (@Monaxikos_) January 27, 2026

Η Μενεξια έγινε Ξένια παντού πάει αυτή το καταλάβαμε #MasterchefGR #roukzouk pic.twitter.com/liKLJvfas8 — Thodoris kontaxiou (@TKontaxiou) January 27, 2026

Η Μενεξιά είναι αντιπαθητική απ' ότι φαίνεται σε όλα τα παιχνίδια. Την πέτυχα σήμερα στο ρουκ ζουκ και τα ίδια χάλια ήταν και εκεί. Ύφος χιλίων καρδιναλίων και ψευτοανετίλα. #masterchefgr — Jamessoyer (@Jamessoyer9) January 27, 2026

Έχασε στο Ρουκ Ζουκ η Μενεξια κ την τρώμε στη μάπα εδώ!! Κ μπήκε κ στο σπίτι!! #MasterChefGR — VÅ¡● $☘️🇬🇷☘️ (@VAIOS4) January 27, 2026