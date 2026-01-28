Η Μενεξιά του MasterChef έπαιξε με διαφορετικό όνομα στο Ρουκ Ζουκ και το X την περίμενε στη γωνία

Η Μενεξιά βρίσκεται ήδη στο σπίτι του MasterChef για να εξερευνήσει τις δυνατότητές της στη μαγειρική, ως μη επαγγελματίας. Η 30χρονη που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη αλλά μένει μόνιμα Αθήνα είναι στυλίστρια, αλλά της αρέσει να πειραματίζεται στην κουζίνα.
Από την πρώτη στιγμή οι χρήστες του X είχαν στρέψει πάνω της το βλέμμα τους καθώς θεώρησαν ότι λόγο του πληθωρικού της χαρακτήρα μπορεί να δημιουργήσει κόντρες στο Masterchef.
Δεν φαντάστηκαν όμως ότι η Μενεξιά θα παίξει εις διπλούν στην ελληνική τηλεόραση. Η παίκτρια του MasterChef είχε πάρει μέρος στο Ρουκ Ζουκ. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε στον ΑΝΤ1 μεταξύ άλλων η Ξένια, όπως συστήθηκε στη Ζέτα Μακρυπούλια, μίλησε για τον παιδικό της έρωτα... τον Τζόνι Ντεπ.
Η αντίδραση των χρηστών του Χ όταν είδαν τη Μενεξιά από το MasterChef στο Ρουκ Ζουκ
