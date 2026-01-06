Την παιδική χορωδία του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Αργυρούπολης φιλοξένησαν η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε στο πλατό του Live U σήμερα Τρίτη (6/1) ανήμερα Θεοφάνια για να πουν τα κάλαντα.

Η παρουσιάστρια του Live U θέλησε να γνωρίσει τις κοπέλες της χορωδίας καλύτερα - όλες μαθήτριες της πέμπτης, έκτης δημοτικού και της Α' Γυμνασίου - με τη δημοσιογράφο να κάνει μια ερώτηση που μάλλον για ρητορική την ξεκίνησε, αλλά να που τελικά πήρε απάντηση από το πουθενά.

«Υπάρχει έστω μία που να λέει "κουράστηκα από τις διακοπές";», ρώτησε η Μαρία Αναστασοπούλου και εκεί που ήταν σίγουρη πως η απάντηση θα ήταν όχι, μία μαθήτρια απάντησε καταφατικά, εξηγώντας και τον λόγο.

Όχι, δεν της έλειψαν τα μαθήματα, όπως μπορεί επιπόλαια να νομίσει κανείς, αλλά δύο άλλοι είναι οι λόγοι: «μου λείπει ο δάσκαλος και οι φίλοι μου», απάντησε η μαθήτρια και αν μη τι άλλο και τα δύο είναι δυνατά επιχειρήματα.

«Κέρδισε τη δημοσιότητα», σχολίασε από πλευράς του ο Άρης Πορτοσάλτε, ενώ η Μαρία Αναστασοπούλου έδωσε συγχαρητήρια στον δάσκαλο γιατί δεν είναι και λίγο να πετυχαίνεις κάτι τέτοιο.