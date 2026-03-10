Αγχωμένη μπήκε στον «στίβο» του Deal η σημερινή παίκτρια, η οποία ένιωσε άβολα με την «απόσταση» που κράτησε ο παρουσιαστής Γιώργος Θαναηλάκης, ζητώντας του να της δώσει λίγο χώρο για να «αναπνεύσει».
Με την είσοδό της ακολούθησαν οι τυπικοί χαιρετισμοί, με την παίκτρια, Ρόζα Μαρία, να φαίνεται ενθουσιασμένη. Ο Γιώργος Θαναηλάκης έκανε μερικές ερωτήσεις για να σπάσει τον πάγο, σχεδόν από την άλλη άκρη του τραπεζιού.
Εκείνη τη στιγμή, η Ρόζα Μαρία σηκώθηκε από την καρέκλα της και είπε στον παρουσιαστή: «Θα σηκωθώ γιατί νιώθω λίγο αγχωμένη τώρα, με αγχώνεις τόσο κοντά».
Έμεινε ενεός ο Θαναηλάκης: «Σε αγχώνω τόσο κοντά; Κάτσε να κάτσω εγώ πιο μακριά».
