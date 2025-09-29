«Με έδιωξε από το γύρισμα»: Πέντε σκηνές από ελληνικές σειρές που παραλίγο να μη γυριστούν ποτέ λόγω γέλιων

Το να πιάνουν τα γέλια τους ηθοποιούς στα γυρίσματα είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα χωρίς να έχει σημασία αν γυρίζουν αστείες ή δραματικές σκηνές.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν είναι λίγες οι φορές που η κατάσταση έχει ξεφύγει, τους έχει πιάσει νευρικό γέλιο - όπως έχουν δηλώσει πολλοί αγαπημένοι ηθοποιοί σε κατά καιρούς συνεντεύξεις τους - με αποτέλεσμα να κληθούν να γυρίσουν την ίδια σκηνή ξανά και ξανά ακόμα και 60 φορές μέχρις ότου κατορθώσουν να μείνουν σοβαροί και να έχει ο σκηνοθέτης τη σωστή λήψη.

Από την Ντόλτσε Βίτα μέχρι τις Άγριες Μέλισσες, ας θυμηθούμε πέντε σκηνές από αγαπημένες μας σειρές στις οποίες οι πρωταγωνιστές πίστεψαν ότι δεν θα τις γυρίσουν ποτέ, αλλά και σε ποια από αυτές ο σκηνοθέτης έδιωξε την ηθοποιό επειδή δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει! Εξάλλου, είναι γνωστό ότι άμα σε πιάσει νευρικό γέλιο, δεν το ελέγχεις.

Ντόλτσε Βίτα

Η Σάσα (Κατιάνα Μπαλανίκα) παρουσιάζει στη Χριστίνα (Άννα Παναγιωτοπούλου) τη βιβλιοθήκη της για να της αποδείξει ότι δεν είναι καμιά τυχαία και ότι έχει διαβάσει πολλά βιβλία και το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον ξεκαρδιστικό και ας ξέρουμε εδώ και χρόνια τα λόγια των δύο αγαπημένων ηθοποιών απέξω και ανακατωτά.

Σε συνέντευξή της πριν από αρκετά χρόνια η αξέχαστη Άννα Παναγιωτοπούλου είχε αποκαλύψει πως στα γυρίσματα της συγκεκριμένης σκηνής δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελάνε με την καλή της φίλη, Κατιάνα Μπαλανίκα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τη γυρίσουν.

Μάλιστα, άμα παρακολουθήσει κανείς προσεκτικά την εν λόγω σκηνή, υπάρχουν στιγμές που είναι φανερό ότι οι δύο αγαπημένες ηθοποιοί κρατιούνται να μη γελάσουν ή αποφεύγουν να κοιτάξουν η μία την άλλη, λογικά για να μην «σπάσουν» και πρέπει να την πάνε πάλι από την αρχή.

Είσαι το Ταίρι Μου

Η Σοφία Βογιατζάκη έχει αποκαλύψει ότι στο «Είσαι το Ταίρι Μου» μαζί με τη Βίκυ Σταυροπούλου δεν μπορούσαν να γυρίσουν με τίποτα τη σκηνή που η Στέλλα και η Τούλα ήταν στο κρεββάτι και τρώνε ένα γλυκό.

«Έχω νιώσει μεγάλη ντροπή στη σκηνή του κρεββατιού που τρώγαμε με τη Βίκυ το γλυκό του ταψιού και κάθε φορά που πηγαίναμε να κοιταχτούμε, μας έπιαναν νευρικά γέλια χωρίς λόγο. Έλεγα "δεν θα γυριστεί η σκηνή ποτέ". Μας έλεγαν σκηνοθέτης, συνεργείο "έλα, παιδιά, σοβαρευτείτε", τους λέγαμε "συγγνώμη, έχετε δίκιο" και με το που κάναμε την κίνηση, γελάγαμε.

Της έλεγα "τι θα κάνουμε;" και μου απαντούσε "μη με κοιτάς". Μας έπιαναν νευρικά γέλια χωρίς λόγο. Πρέπει να έγινε 60 φορές το γύρισμα. Και πολύ ευγενικοί ήταν όλοι οι άνθρωποι στο στούντιο», είχε πει χαρακτηριστικά η Σοφία Βογιατζάκη.

Σαββατογεννημένες

Η Ελένη Ράντου έχει αποκαλύψει ότι χρειάστηκαν οκτώ ώρες για να γυριστεί μια σκηνή από το πρώτο επεισόδιο των Σαββατογεννημένων.

Πρόκειται για τη σκηνή που η Μπία, η Καίτη και η Σούλα επισκέπτονται για πρώτη φορά - μετά το τροχαίο - τον Σάββα στο νοσοκομείο. Εκείνος τρώει ένα γιαούρτι, αλλά το βλέμμα του Σάκη Μπουλά αποσυντόνιζε και τις τρεις ηθοποιούς (Κατιάνα Μπαλανίκα, Ελένη Ράντου, Ράνια Σχίζα) με αποτέλεσμα να τις πιάνουν γέλια και να γυρνάνε τη σκηνή ξανά και ξανά.

«Μπαίνουμε λοιπόν και συνειδητοποιούμε τι έχει σκεφτεί ο Σάκης, ο οποίος ήταν ευφυές μυαλό στην κωμωδία. Αυτό που έχει σκεφτεί λοιπόν, τρώγοντας το γιαούρτι να μας κοιτάξει - δεν μας θυμάται - αλλά να μας κοιτάξει σαν να έχουμε μπει μέσα για να του φάμε το γιαούρτι και ότι απειλείται το γιαούρτι.

Μπαίνει λοιπόν η πρώτη, λέει "Σάββα" και μόνο το βλέμμα "ωχ κάποιος μπήκε που θα μου φάει το γιαούρτι", την πιάνουν νευρικά γέλια. Μπαίνει η δεύτερη παθαίνει το ίδιο. Μπαίνει και η τρίτη και πια κράτησε 8 ώρες το γύρισμα.

Μια σκηνή ήταν που έπρεπε να πούμε "Σάββα, τι κάνεις Σάββα;". Οκτώ ώρες, κάθε φορά που πηγαίναμε να πούμε "Σάββα" να λιγωνόμαστε από το ύφος του Σάκη για το ποιες είναι αυτές οι κυρίες και θέλουν να του φάνε το γιαούρτι», είχε περιγράψει η Ελένη Ράντου στην εκπομπή Mega Stories.

Για την εν λόγω σκηνή το ίδιο έχει πει και η Κατιάνα Μπαλανίκα με την ίδια να λέει ότι δεν θυμάται πόσες φορές την έκαναν αυτή τη σκηνή. «Δεν μπορούσαμε, δεν αντέχαμε», είχε πει χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός. (Μπορείτε να τη δείτε στο 1':30" του βίντεο που ακολουθεί).

Σ' αγαπώ Μ' αγαπάς

Μιλώντας παλαιότερα στο «Πάμε Δανάη», ο Θοδωρής Αθερίδης είχε αποκαλύψει ότι σε κάθε επεισόδιο του «Σ'αγαπώ, Μ'αγαπάς» μαζί με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου δυσκολεύονταν να γυρίσουν τις σκηνές αφού πάντα χρειαζόταν να το πάνε και να το ξαναπάνε με αποκορύφωμα τη σκηνή που η Δήμητρα έβαζε συμπληρώματα στον καφέ του Θοδωρή.

Τη συγκεκριμένη σκηνή τη γύρισαν 31 φορές, όπως είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Σε κάθε επεισόδιο κάναμε 5-6 λήψεις, οι οποίες φεύγανε από τα γέλια. Κάποια στιγμή γινόταν κουραστικό αυτό, γιατί πραγματικά δεν μπορούσαμε.

Χρειάστηκαν 31 λήψεις για να κάνω τη σκηνή με τη Δήμητρα που είχε βάλει στον καφέ μου συμπληρώματα διατροφής και μετά μου βάζει κατευναστικά και με κάνει λιώμα», είχε δηλώσει τότε ο Θοδωρής Αθερίδης.

Άγριες Μέλισσες

Η Δανάη Μιχαλάκη έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τις «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1 και η γνωστή ηθοποιός δεν είχε κρύψει πως μία φορά ο σκηνοθέτης την έδιωξε από το γύρισμα επειδή δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει.

«Στην πρώτη σεζόν έρχεται ο Δούκας στο σπίτι των Σταμίρηδων για να πει ότι είναι εντάξει να παντρευτεί ο Νικηφόρος με την Ασημίνα. Εγώ δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω και να κάνω λήψη γιατί άκουγα κοιλίτσες να γουργουρίζουν γύρω - γύρω και με είχε πιάσει τόσο νευρικό γέλιο που κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης μου είπε ότι δεν με χρειάζεται άλλο και με έδιωξε από το γύρισμα», έχει δηλώσει στο «Πάμε Δανάη» η γνωστή ηθοποιός.

Μάλιστα, η Δανάη Μιχαλάκη εξομολογήθηκε στην εκπομπή του Mega πως είναι συνηθισμένο για την ίδια να την πιάνουν τα γέλια στα γυρίσματα.